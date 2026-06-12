Economía privada de Vietnam logra avances tras un año de la Resolución 68

Beijing (VNA) - Un año después de la entrada en vigor de la Resolución No. 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada, Vietnam ha registrado progresos significativos en la transformación del papel de este sector, que ha pasado de ser un componente complementario a consolidarse como uno de los principales motores del crecimiento económico.



Así lo afirmó Tao Yitao, profesora sénior, exsubsecretaria del Comité del Partido de la Universidad de Shenzhen y directora del Centro de Investigación de las Zonas Económicas Especiales de China, en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing.



Según la académica, la implementación de la resolución puede resumirse en “un comienzo estable y un avance contundente”, cuyo carácter transformador radica en la redefinición estratégica del sector privado dentro del modelo de desarrollo del país.



Entre los principales logros alcanzados, Tao destacó las reformas institucionales y el fortalecimiento de la confianza empresarial. Las políticas de apoyo crediticio han contribuido a convertir a las empresas privadas de simples beneficiarias de incentivos en actores fundamentales del crecimiento endógeno, reforzando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad de la economía vietnamita.



La especialista señaló además que el acceso al mercado se ha ampliado de manera progresiva. El principio de que todo aquello que no esté expresamente prohibido puede participar en el mercado comienza a aplicarse en sectores tradicionalmente dominados por monopolios, como la energía y las finanzas. En este contexto, las barreras invisibles se reducen gradualmente y la competencia en igualdad de condiciones empieza a consolidarse como una norma, favoreciendo una mayor afluencia de capital, tecnología y talento hacia el sector privado.



El entorno empresarial también ha experimentado mejoras gracias a la simplificación de los procedimientos administrativos, lo que ha reducido los costos de creación y operación de las empresas. Al mismo tiempo, la economía digital y el comercio electrónico transfronterizo muestran un notable dinamismo innovador.



Otro avance importante ha sido el fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad. La mejora de los procesos administrativos y de los mecanismos legales para resolver disputas empresariales ha contribuido a incrementar la confianza de la comunidad empresarial.



En el ámbito financiero, los cambios también han sido significativos. Los bancos de políticas han orientado una mayor parte de sus créditos hacia las pequeñas y micro empresas, mientras que la expansión del Mercado de Empresas en Crecimiento (GEM) y de los mercados de capital privado ha ayudado a aliviar las dificultades de financiamiento derivadas de los modelos tradicionales de asignación de recursos.



Para Tao Yitao, el primer año de aplicación de la Resolución 68 representa una profunda transformación institucional. No obstante, subrayó que el éxito de las reformas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad de garantizar que el ejercicio del poder público se ajuste al Estado de derecho y que los recursos sean asignados conforme a las reglas del mercado.



En ese sentido, consideró que la próxima etapa no requiere necesariamente nuevas resoluciones, sino una aplicación más consistente de las existentes, con menos excepciones y mayores garantías de igualdad institucional para el sector privado. Todos los actores económicos, afirmó, deben recibir un trato equitativo y contar con las mismas oportunidades de desarrollo desde su ingreso al mercado.



De cara al futuro, la experta propuso varias recomendaciones para consolidar los avances logrados. La primera consiste en pasar de un modelo basado en incentivos a otro sustentado en garantías jurídicas, fortaleciendo la protección de los derechos de propiedad mediante el Estado de derecho. Según explicó, la estabilidad legal ofrece a los empresarios una mayor sensación de seguridad y favorece una inversión sostenible a largo plazo.



Asimismo, destacó la necesidad de construir una relación “limpia y cercana” entre el Estado y las empresas, eliminando barreras institucionales y ampliando el acceso al mercado para el sector privado. También abogó por una mayor transparencia en el ejercicio de la autoridad administrativa mediante mecanismos claros de atribuciones y responsabilidades.



Por último, recomendó profundizar la reforma financiera mediante la creación de sistemas de evaluación crediticia basados en la solvencia y credibilidad empresarial, más que en la estructura de propiedad, así como ampliar los canales de financiamiento directo para las empresas privadas.



Tao Yitao concluyó que Vietnam se encuentra en un momento decisivo de su proceso de desarrollo. A su juicio, el crecimiento sostenible del sector privado dependerá no solo de las políticas de apoyo, sino también de un entorno institucional estable, transparente y competitivo, donde el poder público actúe dentro del marco legal y los recursos se asignen principalmente a través de los mecanismos del mercado. Estas condiciones serán fundamentales para fortalecer la economía privada y contribuir al desarrollo sostenible del país./.

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