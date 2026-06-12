Vietnam destaca desempeño económico de Uruguay y apuesta por profundizar cooperación comercial

Ginebra (VNA) - Vietnam reafirmó su interés en fortalecer los vínculos económicos y comerciales con Uruguay durante la sexta revisión de las políticas comerciales del país sudamericano, celebrada recientemente en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.



En su intervención, la Delegación Permanente de Vietnam ante la OMC destacó la solidez de la economía uruguaya, que ha logrado mantener un desempeño favorable a pesar de las incertidumbres y perturbaciones que han marcado el escenario internacional en los últimos años.



Uruguay alcanzó un Producto Interno Bruto per cápita superior a los 22 mil dólares en 2024 y registró una tasa media de desempleo del 7,5 % en 2025, resultados respaldados por factores económicos e institucionales internos, así como por el avance de su transformación digital.



Vietnam también valoró la participación activa de Uruguay en el sistema multilateral de comercio como miembro fundador de la OMC. En particular, resaltó la ratificación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, su adhesión al Mecanismo Provisional Multipartita de Arbitraje de Apelación (MPIA) y sus contribuciones a las iniciativas conjuntas sobre comercio electrónico y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).



En cuanto a las relaciones bilaterales, la delegación vietnamita señaló que el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 268,4 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento del 58,4 % en comparación con 2024.



Asimismo, recordó que en diciembre pasado Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur), del que Uruguay es miembro, anunciaron oficialmente su intención de iniciar negociaciones para un acuerdo comercial en el futuro próximo.



En este contexto, Vietnam expresó su voluntad de continuar ampliando la cooperación económica y comercial con Uruguay sobre la base del beneficio mutuo y el desarrollo compartido./.

VNA