Primer ministro insta a Ciudad Ho Chi Minh a liderar crecimiento nacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a Ciudad Ho Chi Minh a potenciar con mayor firmeza su rol como locomotora económica y polo de crecimiento del país, con el fin de contribuir decisivamente al objetivo nacional de alcanzar un incremento de dos dígitos.



Al encabezar una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Partido Comunista en la urbe, el jefe de Gobierno enfatizó que el éxito económico de la nación depende en gran medida del desempeño de esta metrópolis, cuya escala económica representa casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional.



El dirigente exhortó a las autoridades locales a implementar de manera enérgica las resoluciones del Buró Político, la Asamblea Nacional y el Gobierno, interpretando el actual sistema de mecanismos y políticas preferenciales como una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo territorial.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en su reunión con dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)



Subrayó que Ciudad Ho Chi Minh debe transformar este marco normativo excepcional en programas, proyectos y resultados específicos, evitando que las políticas queden rezagadas en el papel, a la vez que exigió expandir la mentalidad renovadora de la dirigencia hacia todos los niveles de la administración pública, especialmente en los estamentos de base.



Durante la sesión, en la que participaron los viceprimeros ministros Pham Gia Tuc y Nguyen Van Thang, se constató que la economía de la ciudad registró una notable recuperación en los primeros cinco meses de 2026.



El Producto Interno Bruto Regional aumentó un 8,27% en el primer trimestre, lo que representa la tasa más alta de la última década. Asimismo, el índice de producción industrial creció un 11%, las ventas minoristas y servicios aumentaron un 12,8% superando los 31 mil millones de dólares, y la recaudación presupuestaria totalizó más de 15 mil 800 millones de dólares, equivalente al 50% de la meta anual.



El entorno de negocios también reportó avances con la atracción de más de 6,6 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que la ejecución del capital de inversión pública alcanzó el 16,9% del plan asignado.



A pesar de los resultados positivos, el primer ministro identificó diversas limitaciones que la urbe debe subsanar a la brevedad, señalando que el crecimiento económico actual aún no se corresponde con el potencial real de la mayor demarcación del país.



Criticó la lentitud en la ejecución de la inversión pública por debajo del promedio nacional y la escasez de mano de obra de alta calidad. Mencionó además la persistencia de conductas de evasión de responsabilidades en determinados funcionarios, el volumen de proyectos paralizados y los nudos estratégicos persistentes en materia de congestión vehicular, inundaciones, contaminación ambiental y conectividad de infraestructura intrarregional.



Para revertir esta situación, el jefe de Gobierno ordenó revisar minuciosamente los escenarios de desarrollo para el resto del año, explotando los márgenes disponibles en los sectores de manufactura, farmacéutica, logística y servicios financieros de alto valor agregado.



En el ámbito de la inversión pública, instruyó delimitar responsabilidades individuales para los directores de las agencias de gestión, sancionar los retrasos injustificados y reasignar fondos hacia proyectos con mayor capacidad de ejecución para cumplir con la totalidad del plan anual.



De igual modo, instó a acelerar la redacción del proyecto de la Ley de Ciudad Especial para su pronta presentación ante el Parlamento, lo cual facilitará la adopción de políticas de ruptura en finanzas, suelo, tecnología y gobernanza urbana.



Paralelamente, prescribió acelerar los proyectos de infraestructura neurálgicos y preparar las condiciones para el inicio de obras de gran envergadura como la línea 2 del Metro, el puente marítimo de Can Gio, el ferrocarril Thu Thiem - Long Thanh y el puente Thu Thiem 4.



El primer ministro urgió también a consolidar a la ciudad como un referente en ciencia, tecnología y transformación digital en el marco de la Resolución 57, priorizando el desarrollo de industrias estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores y la energía verde.



Entre las tareas prioritarias, destacó la estructuración del Centro Financiero Internacional, la finalización del nuevo Plan General Urbano en sintonía con la región del Sudeste, y la reorientación de las políticas de vivienda hacia el desarrollo a gran escala de inmuebles para alquiler en beneficio de los trabajadores.



Abogó además por perfeccionar el funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles mediante la digitalización y el fortalecimiento de la disciplina institucional./.