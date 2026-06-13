Política

Premier lanza campaña nacional para impulsar un crecimiento sostenible de dos dígitos

El primer ministro Le Minh Hung lanzó en Ciudad Ho Chi Minh un movimiento nacional de emulación para alcanzar un crecimiento económico sostenible de dos dígitos entre 2026 y 2030, impulsado por la innovación, la digitalización y la transición verde.

El primer ministro Le Minh Hung lanzó hoy en Ciudad Ho Chi Minh una campaña nacional para lograr un crecimiento sostenible de dos dígitos. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung lanzó hoy en Ciudad Ho Chi Minh una campaña nacional para lograr un crecimiento sostenible de dos dígitos. (Foto: VNA)

Ciudad Hồ Chí Minh (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presidente del Consejo Central de Emulación y Reconocimiento, lanzó hoy en Ciudad Ho Chi Minh un movimiento nacional de emulación orientado a alcanzar un crecimiento económico sostenible de dos dígitos durante el período 2026-2030.

El acto se llevó a cabo en formato híbrido, conectando la sede principal en Ciudad Ho Chi Minh con provincias y ciudades de todo el país.

Durante su intervención, el premier Le Minh Hung destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista ha inaugurado una nueva etapa de desarrollo para Vietnam, fijando como objetivo convertir al país en una nación en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-altos para 2030, y en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

Para hacer realidad estas aspiraciones, subrayó, Vietnam deberá mantener un crecimiento económico rápido y sostenible de al menos el 10% anual durante el período 2026-2030.

Ante oportunidades sin precedentes y desafíos cada vez mayores, alcanzar un crecimiento de dos dígitos exige superar esquemas de pensamiento obsoletos y enfoques tradicionales, afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de adoptar una visión de desarrollo basada en los principios de “Visión estratégica – Pensamiento innovador – Acción decidida – Crecimiento sostenible – Bienestar de la población”, definiéndolos como el lema y el espíritu rector de esta campaña de emulación.

Al resaltar que la emulación patriótica constituye una tradición histórica y un valioso patrimonio cultural del pueblo vietnamita, el jefe de Gobierno llamó a ministerios, organismos, autoridades locales, empresas y ciudadanos a seguir fortaleciendo el patriotismo, la solidaridad y el espíritu de superación para contribuir al éxito del movimiento.

También instó a centrarse en la construcción y perfeccionamiento de las instituciones de desarrollo, eliminar obstáculos normativos, simplificar los procedimientos administrativos y aprovechar de forma eficaz todos los recursos disponibles para el crecimiento. Según señaló, la calidad de los servicios públicos debe medirse por su capacidad para servir mejor a ciudadanos y empresas y por su contribución tangible al desarrollo nacional y local.

Además, enfatizó la importancia de impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde, considerándolas motores fundamentales para aumentar la productividad, mejorar la competitividad económica y garantizar un desarrollo sostenible.

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El primer ministro Le Minh Hung y su delegación dan inicio al movimiento de emulación, cuyo objetivo es lograr un crecimiento sostenible de dos dígitos en el período 2026-2030. (Foto: VNA)

En este sentido, pidió a ministerios, sectores y autoridades locales promover nuevos modelos de crecimiento, centros de innovación, parques tecnológicos de alta tecnología, iniciativas de gobierno digital y sociedad digital, así como crear un entorno favorable para la innovación y el emprendimiento.

El primer ministro también exhortó a acelerar el desarrollo de infraestructuras modernas e integradas, incluyendo redes estratégicas de transporte, infraestructura digital, sistemas energéticos y plataformas logísticas. Asimismo, propuso una campaña nacional para resolver proyectos paralizados desde hace años y movilizar recursos que permanecen infrautilizados.

Al referirse a la reforma administrativa, destacó la necesidad de construir una administración pública moderna, profesional y basada en la integridad, capaz de ofrecer mejores servicios a la población. También pidió fortalecer el funcionamiento del sistema de administración local de dos niveles.

Señaló igualmente que los funcionarios y empleados públicos deben asumir la innovación, la responsabilidad y la creatividad como valores esenciales, mostrando disposición para pensar con audacia, actuar con determinación y promover avances en beneficio del interés común.

El premier Le Minh Hung también subrayó la importancia de fomentar el ahorro y combatir el despilfarro, gestionar con prudencia el presupuesto estatal y los recursos nacionales, garantizar un uso eficiente y transparente de todas las fuentes de financiación y reforzar las medidas para prevenir el desperdicio y las inversiones ineficaces.

Junto con el desarrollo económico, destacó la necesidad de fortalecer la defensa nacional, la seguridad y la política exterior, al tiempo que se impulsa el desarrollo de la cultura, la educación, la atención sanitaria, la protección medioambiental y el bienestar social.

“El crecimiento económico debe avanzar de la mano del progreso social y la equidad. Nadie debe quedarse atrás, y los logros del desarrollo deben reflejarse en mejoras concretas en la calidad de vida de la población”, afirmó.

El primer ministro explicó que Ciudad Ho Chi Minh fue elegida como sede del lanzamiento por ser el principal centro económico del país, un motor clave del crecimiento y uno de los mayores polos de innovación de Vietnam.

Según indicó, la campaña busca inspirar un espíritu de acción en todo el país entre ministerios, organismos, autoridades locales, empresas y ciudadanos para alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo nacional.

Asimismo, instó a los ministerios, sectores y localidades a transformar rápidamente este movimiento de emulación en planes y programas de acción concretos, de modo que la emulación se convierta no solo en una campaña, sino también en una fuerza impulsora de la acción, un entorno propicio para identificar, replicar y expandir modelos exitosos y buenas prácticas.

El dirigente animó a todos los ciudadanos a considerar la emulación como un compromiso diario y voluntario, comenzando por desempeñar mejor sus tareas cotidianas, trabajar de forma más creativa y contribuir de manera más responsable al desarrollo de la sociedad.

Finalmente, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido y con la participación activa de todo el sistema político, el respaldo de la población y el apoyo de la comunidad empresarial, este movimiento generará un nuevo impulso para el desarrollo, estimulará la innovación y fortalecerá las aspiraciones nacionales de autosuficiencia y prosperidad./.

VNA
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