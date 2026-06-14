Suiza identifica a Vietnam como “socio prioritario” en la región

Geneva (VNA) - La cooperación entre Suiza y Vietnam entrará en una nueva etapa, según anunció el Consejo Federal suizo, que reafirmó en su Estrategia para el Sudeste Asiático 2023-2026 la consideración de Vietnam como “país socio prioritario” en la región.



De acuerdo con un comunicado del Consejo Federal suizo, la asociación con Vietnam tiene como objetivo fortalecer el diálogo político y profundizar de manera sostenible y estructurada las relaciones económicas. Entre las prioridades figuran el apoyo a la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Vietnam, así como la modernización del acuerdo bilateral de protección de inversiones vigente.



El Gobierno suizo también destacó la cooperación en educación, ciencia, investigación, innovación y tecnología, además de impulsar alianzas económicas en áreas como infraestructura sostenible, energías renovables, digitalización, finanzas sostenibles y propiedad intelectual.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias durante un evento organizado por el Foro Económico Vietnam-Suiza (SVEF) en Zúrich, la secretaria de Estado del Ministerio de Economía de Suiza, Helene Budliger Artieda, expresó su esperanza de que Vietnam y la EFTA logren pronto superar las diferencias pendientes y concluir las negociaciones del TLC, creando un nuevo impulso para la cooperación bilateral.



La funcionaria señaló que las negociaciones se encuentran en su fase final y manifestó optimismo sobre la pronta consecución de un acuerdo. Tras recordar su visita a Vietnam a principios de este año, destacó el dinamismo de la economía vietnamita, su sólido crecimiento, el potencial de su mercado interno y su capacidad productiva, factores que resultan atractivos para las empresas suizas tanto en el comercio como en las inversiones a largo plazo.



Por su parte, el embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, afirmó que la firma del TLC entre la EFTA y Vietnam abrirá un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.



El diplomático señaló la necesidad de apoyar a las empresas para que comprendan las normas y procedimientos del acuerdo y aprovechen plenamente las oportunidades que este ofrece. Añadió que la Embajada de Suiza continuará promoviendo los vínculos entre ambas economías mediante socios como Switzerland Global Enterprise, entidad especializada en apoyar a las pequeñas y medianas empresas suizas en su acceso al mercado vietnamita.



Asimismo, destacó el papel del Foro Económico Vietnam-Suiza (SVEF) como un canal eficaz para fortalecer las relaciones entre las comunidades empresariales de ambos países.



Mientras tanto, Marco Förster, director ejecutivo de Ascentium y representante del SVEF en Hanoi, consideró que Vietnam es una de las economías más integradas y conectadas del Sudeste Asiático gracias a su amplia red de acuerdos de libre comercio.



A su juicio, el TLC entre Vietnam y la EFTA - integrada por Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia - constituirá una pieza clave para completar la red de vínculos económicos del país, reforzando aún más su posición entre las economías más abiertas y conectadas del mundo.



Förster estimó además que el acuerdo generará nuevas oportunidades para la comunidad empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de Vietnam y Suiza, en los ámbitos de inversión, comercio e intercambio de mercancías. También destacó los notables avances de Vietnam en los últimos años, que lo han convertido en uno de los principales centros exportadores del Sudeste Asiático./.





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