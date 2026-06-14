Vietnam y Túnez impulsan cooperación comercial

Argel, 14 jun (VNA) – La Oficina Comercial de Vietnam en Argelia y Túnez, en coordinación con la Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (UTICA), organizó una conferencia híbrida de encuentros empresariales, en el marco de su viaje de trabajo a Túnez del 7 al 12 de junio.



Dirigiéndose a 30 empresas vietnamitas y tunecinas, el Comisionado de la Oficina Ejecutiva Nacional de la UTICA, Abdessalem Loued, calificó el evento anual de encuentros empresariales como una plataforma eficaz para impulsar las relaciones económicas y comerciales.



Aunque geográficamente distantes, ambos países comparten ubicaciones estratégicas en sus respectivas regiones, y cuentan con recursos humanos cualificados y un firme compromiso con la expansión del comercio internacional, lo que constituye la base de una asociación duradera y mutuamente beneficiosa, afirmó.



Vietnam se ha convertido en una de las economías más dinámicas de Asia, respaldada por una sólida base industrial y un mercado interno de más de 100 millones de personas. Por su parte, Túnez cuenta con ventajas propias, como una posición geográfica estratégica, amplios acuerdos de libre comercio e industrias de alto valor añadido que la convierten en puerta de entrada a Europa, África y la región mediterránea.



Según Loued, las oportunidades de cooperación son amplias y diversas, abarcando el procesamiento de alimentos, componentes electrónicos, prendas de vestir, tecnología de la información, energías renovables, servicios logísticos y la economía digital. La complementariedad de ambas economías puede optimizar los recursos y generar un fuerte impulso para el crecimiento compartido.



Loued destacó el aceite de oliva, uno de los productos estrella de Túnez, como un candidato ideal para la exportación a Vietnam. Túnez se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales, con más de 100 millones de olivos y generaciones de experiencia. Sus aceites de alta calidad han recibido numerosos premios internacionales.



Túnez importa aproximadamente 30 mil toneladas de granos de café crudo al año, principalmente robusta, junto con 30 mil toneladas de arroz y 360 mil toneladas de azúcar. Anteriormente restringidas a licitaciones estatales, las importaciones de estos productos básicos se abrieron a empresas privadas con licencia desde 2024, en virtud de la Ley 120.



El comercio bilateral alcanzó los 180 millones de dólares en 2025, incluyendo la compra por parte de Túnez de 10 mil toneladas de café verde robusta vietnamita por un valor superior a los 50 millones de dólares. En los primeros cinco meses de este año, Vietnam exportó 8,5 mil toneladas de café crudo al mercado tunecino.



El consejero comercial vietnamita, Hoang Duc Nhuan, expuso el desarrollo económico de Vietnam, sus políticas de exportación e importación y la relación bilateral. Vietnam y Túnez firmaron un acuerdo comercial en 1994 que les otorgó mutuamente el estatus de Nación Más Favorecida (NMF) y han celebrado tres sesiones del Comité Intergubernamental, la más reciente en Túnez en abril de 2018.



Vietnam exporta calzado, teléfonos móviles, café, pimienta, anacardos, coco rallado, mariscos, productos electrónicos, hilo, cables eléctricos, transformadores, prendas de vestir, telas, plásticos y ácidos carboxílicos a Túnez. Las importaciones procedentes del país africano incluyen mariscos, equipos médicos, ingredientes para piensos, dátiles, higos, algodón, materias primas plásticas, cuero y textiles.



Duc Nhuan también impulsó una serie de ferias comerciales internacionales en Vietnam, entre ellas la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam en septiembre, la Exposición Alimentaria de Vietnam en noviembre y la Exposición de Vietnam en diciembre, e invitó a agencias y empresas tunecinas a participar.



Los participantes sugirieron a ambos gobiernos a facilitar el acceso al mercado mediante la reducción de aranceles, la creación de un consejo empresarial bilateral y un mayor uso del seguro de crédito a la exportación. También solicitaron información detallada sobre posibles productos de exportación, políticas comerciales, normas de visado, conexiones aéreas y mecanismos de apoyo, a lo que los organizadores proporcionaron respuestas punto por punto.



En la ocasión, la Oficina Comercial de Vietnam exhibió catálogos de productos y muestras, y ofreció degustaciones de café. Durante la sesión de contactos comerciales, varias empresas tunecinas encontraron socios potenciales para la compra de café en grano, especias, arroz, mariscos, productos de papel y materias primas plásticas de Vietnam.



Ambas partes acordaron ampliar la promoción comercial, intercambiar delegaciones empresariales, dar a conocer las fortalezas de cada mercado, facilitar la búsqueda de socios comerciales, apoyar la participación en las principales ferias comerciales y cooperar en la resolución de controversias y en servicios de asesoramiento empresarial.



Durante su estancia en Túnez, Duc Nhuan se reunió con funcionarios del Departamento de Cooperación con los Países Árabes y de la ASEAN del Ministerio de Comercio y Desarrollo de las Exportaciones de Túnez, el Departamento de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Migración y Tunecinos en el Extranjero, UTICA y la Confederación Tunecina de Empresas Ciudadanas (CONECT). También asistió a la feria de comercio de alimentos IFTA AFRICA 2026./.





VNA