Economía

Vietnam reduce por tercera semana consecutiva precios de combustibles

Vietnam volvió a bajar los precios de los combustibles, acumulando tres semanas de descensos consecutivos en medio de la volatilidad del mercado internacional.

Los consumidores llenan sus tanques con la gasolina biológica E10 en una estación. (Foto: VNA)
Los consumidores llenan sus tanques con la gasolina biológica E10 en una estación. (Foto: VNA)

Hanoi, (VNA) - Los precios de los combustibles en Vietnam registraron una nueva reducción a partir de las 15:00 horas de hoy, marcando la tercera semana consecutiva de descensos, según el ajuste anunciado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Comercio y el de Finanzas.

En esta ocasión, las autoridades decidieron utilizar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para determinados productos.

Tras el ajuste, el precio máximo de la gasolina E5RON92 quedó fijado en 21.332 dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) por litro, lo que representa una disminución de 452 dongs. El diésel 0.05S pasó a costar un máximo de 25.877 dongs por litro, con una reducción de 989 dongs, mientras que el fueloil 180CST 3.5S se situó en 18.608 dongs por kilogramo, 1.037 dongs menos que en el período anterior.

Por su parte, los precios de la gasolina E10RON95 continúan siendo determinados por las empresas distribuidoras en función de los costos del etanol y de la gasolina base, así como de los gastos de mezcla, logística, impuestos, recargos y márgenes de beneficio regulados.

En el sistema de distribución de la empresa Petrolimex, la gasolina E10RON95-III se comercializa actualmente a 22.330 dongs por litro, mientras que la E10RON95-V se vende a 23.230 dongs por litro.

Según el Ministerio de Industria y Comercio, la evolución reciente del mercado internacional de combustibles estuvo marcada por diversos factores geopolíticos, entre ellos las prolongadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la persistente inestabilidad en Oriente Medio, las tensiones entre Irán e Israel y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estos acontecimientos provocaron fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles refinados, con variaciones distintas según cada categoría de producto.

De acuerdo con el ministerio, el 11 de junio los precios de los combustibles en Vietnam se mantenían por debajo de los registrados en varios países vecinos./.

VNA
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