Máximo dirigente destaca la bondad como expresión concreta del patriotismo en Vietnam

Hanoi (VNA)- Un acto de bondad realizado hoy representa una manifestación concreta y viva de la emulación patriótica, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al intervenir hoy en el encuentro con 100 destacados participantes del programa “Buenas acciones” de la Televisión de Vietnam.



El programa tuvo lugar con motivo del 78.º aniversario del llamamiento del Presidente Ho Chi Minh a la Emulación Patriótica (11 de junio de 1948 – 2026).



En sus palabras, el dirigente señaló que el encuentro no solo constituye una ocasión para reconocer a personas ejemplares, sino también para reafirmar los valores fundamentales del pueblo vietnamita: la solidaridad, la compasión, el espíritu de servicio al bien común y la práctica cotidiana de buenas acciones.



Al recordar el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre la emulación patriótica, To Lam destacó que esta comienza con las tareas y acciones diarias de cada ciudadano.



En ese sentido, afirmó que un acto de bondad realizado hoy representa una manifestación concreta y viva de la emulación patriótica, ya que el amor a la patria no solo se expresa en momentos históricos trascendentales, sino también en cada acción útil para la comunidad y la sociedad.



El secretario general y presidente valoró altamente a los 100 representantes presentes en el programa, señalando que, aunque proceden de diferentes regiones, edades, profesiones y contextos sociales, todos comparten un mismo rasgo: el sentido de responsabilidad, la generosidad y el compromiso con la comunidad.



Asimismo, subrayó que el desarrollo de un país próspero, fuerte y feliz requiere importantes recursos económicos, tecnológicos, institucionales, infraestructuras y talentos. Sin embargo, enfatizó que no se puede subestimar el papel de la cultura, la ética, los valores humanos y la confianza social.



Según afirmó, la bondad no es únicamente una virtud individual, sino también un capital social, una fortaleza cultural y uno de los pilares de una nación civilizada.



To Lam elogió además a la Televisión de Vietnam y al equipo responsable del programa “Buenas Acciones” por su contribución a la difusión de valores positivos, al fortalecimiento de la confianza social, al fomento de la solidaridad y al estímulo del espíritu de contribución a la sociedad.



Para seguir potenciando el impacto de esta iniciativa, instó a renovar los movimientos de emulación patriótica de manera más práctica y vinculada a las tareas de desarrollo nacional y servicio a la población; promover estándares éticos acordes con la nueva etapa de desarrollo del país; y reconocer y proteger oportunamente los actos valientes y humanitarios realizados en beneficio del interés común.



El líder vietnamita también destacó la importancia del papel de los medios de comunicación, la educación y las plataformas digitales en la difusión de valores positivos, así como en la construcción de una cultura saludable en el entorno digital, especialmente entre las nuevas generaciones.



En este sentido, señaló que cada ciudadano debe convertirse en un usuario digital responsable, capaz de promover el bien común y rechazar la desinformación y las conductas negativas en internet.



Al concluir, reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas valoran profundamente las acciones nobles y altruistas, y expresó su deseo de que los participantes continúen manteniendo vivo el espíritu de solidaridad, difundiendo valores positivos e inspirando a la comunidad./.

VNA