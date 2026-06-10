Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh y TikTok se unen para promover la cultura y gastronomía locales

La iniciativa “Tocando el Patrimonio” utilizará plataformas digitales y redes sociales para difundir la riqueza cultural, histórica y turística de la ciudad durante los próximos cinco años.

Turistas internacionales visitan y compran en el mercado de Ben Thanh. (Foto: VNA)
Turistas internacionales visitan y compran en el mercado de Ben Thanh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, el Fondo de Apoyo a la Conservación del Patrimonio Cultural de Vietnam y TikTok Vietnam sostuvieron una reunión para coordinar una campaña de comunicación multiplataforma destinada a promover la cultura, el patrimonio y la riqueza gastronómica de la urbe.

Pham Minh Trang, directora de Alianzas Estratégicas de TikTok Vietnam, informó que la plataforma pondrá en marcha un programa de comunicación digital con una duración de cinco años, orientado a ayudar a las localidades de todo el país a difundir sus valores culturales, potencial turístico, productos característicos y políticas entre un público amplio.

En Ciudad Ho Chi Minh, la iniciativa se desarrollará bajo el lema “Tocando el Patrimonio”, con actividades centradas en las zonas de Saigón, Ben Thanh y Cho Lon. La campaña utilizará videos cortos, transmisiones en directo y diversos formatos digitales interactivos para acercar el patrimonio local a los usuarios.

TikTok Vietnam señaló que actualmente cuenta con cerca de 70 millones de usuarios mensuales en el país, lo que convierte a la plataforma en un importante canal para difundir imágenes, información y valores culturales tanto dentro como fuera de Vietnam.

Por su parte, Nguyen Ngoc Hoi, subdirector del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la ciudad trabajará estrechamente con sus socios para impulsar esta iniciativa. Destacó además la importancia de integrar los medios tradicionales, las plataformas digitales y las redes sociales en una estrategia de comunicación multicanal unificada.

Los contenidos promocionales se elaborarán a partir de las características distintivas de cada localidad. Las autoridades locales serán responsables de identificar y destacar sus principales atractivos, incluyendo personajes representativos, sitios históricos, tradiciones culturales y especialidades gastronómicas.

A partir de estos elementos, las entidades participantes diseñarán estrategias de comunicación adaptadas a las fortalezas de cada territorio, con el objetivo de ampliar su alcance, atraer visitantes y contribuir al desarrollo económico local./.

VNA
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