Ciudad Ho Chi Minh refuerza la gestión de embarcaciones

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Durante los primeros seis meses de 2026, la labor contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Ciudad Ho Chi Minh ha mostrado resultados positivos, pues, desde inicios de año, no se ha registrado ninguna embarcación de la urbe detenida por violar aguas extranjeras.



La información fue presentada hoy en una conferencia de balance sobre la prevención y control de la pesca INDNR, organizada por el Comité Popular municipal.



Según Pham Thi Na, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, la localidad cuenta actualmente con cuatro mil 445 embarcaciones pesqueras, de las cuales dos mil 197 operan en alta mar. Todas ellas están registradas en la base de datos nacional de pesca.



El Comité Directivo para la lucha contra la pesca INDNR de la ciudad ha reforzado su organización, asignado responsabilidades específicas y se ha centrado en los casos de embarcaciones que pierden conexión con los dispositivos de monitoreo satelital (VMS).



Como resultado, desde principios de año hasta el 5 de junio, se registraron únicamente 86 embarcaciones desconectadas, una disminución cercana al 70 % en comparación con el mismo período de 2025.



Hasta la fecha, cuatro mil 283 embarcaciones han recibido permisos de pesca, equivalentes al 96,36 % del total registrado. Las embarcaciones que aún no cumplen los requisitos operativos han sido equipadas con dispositivos GPS para su gestión y supervisión.



Además, el control de la pesca y la trazabilidad de los productos pesqueros se mantiene de manera rigurosa. En los primeros seis meses del año, los puertos pesqueros y los puestos de control fronterizo inspeccionaron 15 mil 869 entradas y salidas de embarcaciones mediante el sistema electrónico eCDT; el volumen de productos desembarcados superó las 47 mil 189 toneladas.



No obstante, la lucha contra la pesca INDNR enfrenta varios desafíos. Según el primer coronel Nguyen Duc Hieu, subcomandante de la Unidad Legal de la Guardia Costera de la Región 3, la presión sobre los medios de vida debido a la disminución de los recursos pesqueros es una de las causas de las infracciones.



Algunos pescadores aprovechan las interrupciones en la señal de los dispositivos VMS o utilizan métodos como la manipulación de los equipos de monitoreo para violar la normativa, señaló.



Además, persisten dificultades en la integración de datos entre sistemas de gestión, la verificación de embarcaciones desconectadas y la mejora del sistema electrónico de trazabilidad.



Durante la conferencia, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Minh Thanh, subrayó que la lucha contra la pesca INDNR debe ser una tarea permanente y a largo plazo, no limitada a cumplir con las inspecciones de la Comisión Europea (CE).



Afirmó que la ciudad continuará identificando las causas, intensificando la concienciación y capacitación de los pescadores y aplicando sanciones estrictas a los infractores.



En la segunda mitad del año, informó, la ciudad reforzará la trazabilidad de los productos pesqueros, controlando todo el proceso de pesca desde la salida de las embarcaciones hasta su regreso al puerto.



Las embarcaciones que incumplan las normas de monitoreo satelital o participen en pesca INDNR no recibirán certificación de origen para su procesamiento y exportación, aseveró.



Asimismo, precisó, la ciudad aumentará la coordinación con la Guardia Costera y la Guardia Fronteriza en el intercambio de datos, inspecciones y sanciones; al tiempo que firmará nuevos protocolos de cooperación para mejorar la eficacia en la prevención y control de la pesca INDNR.



Con la implementación decidida de estas medidas, Ciudad Ho Chi Minh se propone mantener la meta de que ninguna embarcación viole las aguas extranjeras, contribuyendo al levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la CE y al desarrollo sostenible de la actividad pesquera./.

VNA