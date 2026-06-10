Economía

Asociaciones pesqueras vietnamitas suman esfuerzos para retirar “tarjeta amarilla”

Más de 100 asociaciones pesqueras de Da Nang se comprometen a combatir la pesca IUU y apoyar el retiro de la tarjeta amarilla de la UE.

Oficiales del Comando de la Guardia Fronteriza de la ciudad de Da Nang difunden información sobre la pesca IUU entre los pescadores locales. (Fuente: VNA)
Oficiales del Comando de la Guardia Fronteriza de la ciudad de Da Nang difunden información sobre la pesca IUU entre los pescadores locales. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Más de un centenar de asociaciones pesqueras y equipos de protección de la soberanía y la seguridad nacional en el mar de la ciudad de Da Nang se han consolidado no solo como una fuerza generadora de importantes beneficios económicos, sino también como un actor clave en la aplicación de las normas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

El primer coronel Tran Tien Hien, comandante del Mando de la Guardia Fronteriza de la ciudad de Da Nang dijo que la localidad cuenta con una larga costa y vasta zona de pesca con más de cuatro mil 200 barcos.

Hasta la fecha, más de 100 asociaciones pesqueras han firmado compromisos para abstenerse de participar en actividades de pesca IUU, contribuyendo así a los esfuerzos de la localidad para lograr el pronto levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

Nguyen Cong Thanh, capitán de un barco de Da Nang, compartió que en cada salida al mar, los pescadores desean que todas las embarcaciones obtengan buenas capturas y cumplan plenamente las normativas contra la pesca IUU, contribuyendo así al levantamiento de la “tarjeta amarilla”.

Expresó su confianza en que, si toda la comunidad pesquera cumple estrictamente las disposiciones contra la pesca ilegal, el objetivo de lograr la retirada de la tarjeta amarilla de la IUU estará al alcance de la mano.

Con el fin de contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la IUU, los puestos de la Guardia Fronteriza de la ciudad de Da Nang mantienen un estricto sistema de vigilancia a todos los niveles para detectar y supervisar las actividades de la flota pesquera en el mar, así como anticipar posibles infracciones relacionadas con la pesca IUU, adoptando oportunamente medidas preventivas.

El teniente coronel Le Anh Tuy, comandante del Puesto de Guardia Fronteriza del puerto de Ky Ha, informó que, gracias a las labores de propaganda y movilización, cientos de pescadores pertenecientes a asociaciones pesqueras, grupos de solidaridad y equipos de protección de la soberanía y la seguridad nacional en el mar han firmado compromisos para cumplir estrictamente las regulaciones sobre la explotación pesquera.

Como resultado, las infracciones relacionadas con la pesca IUU entre los pescadores de la zona bajo la gestión de la unidad prácticamente han desaparecido.

Además de promover entre los pescadores el compromiso de cumplir las normativas contra la pesca ilegal, las localidades costeras de Da Nang conceden especial importancia al desarrollo de infraestructuras destinadas a mejorar el control de las actividades de producción, desembarque y comercialización de los productos pesqueros.

Hoang Chau Son, presidente del Comité Popular de Nui Thanh, señaló que, como la localidad con la flota pesquera de altura más fuerte de la ciudad de Da Nang, además de facilitar a los pescadores el acceso a créditos para reparar y modernizar sus embarcaciones, adquirir aparejos de pesca y equipamientos marítimos avanzados, la localidad ha recibido inversiones estatales para mejorar el puerto pesquero de Tam Quang y la zona de fondeo y refugio contra tormentas de An Hoa.

Enfatizó que se trata de un proyecto de gran importancia económica, que contribuirá a mejorar la gestión de las actividades pesqueras, y que además posee un profundo significado social y humano, ayudando a Da Nang a avanzar de forma más proactiva y con mayor confianza hacia el objetivo de lograr el levantamiento de la tarjeta amarilla de la IUU./.

VNA
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