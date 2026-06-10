Sociedad

Vietnam aplica medidas contundentes para levantar la “tarjeta amarilla”

Tras más de ocho años de implementación de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Vietnam ha obtenido resultados alentadores.

Fuerzas competentes realizan tareas de divulgación a los pescadores sobre la lucha contra la pesca ilegal. (Fuente: VNA)
Fuerzas competentes realizan tareas de divulgación a los pescadores sobre la lucha contra la pesca ilegal. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Tras más de ocho años de implementación de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Vietnam ha obtenido resultados alentadores.

La tasa de infracciones se ha reducido significativamente, la gestión pesquera se ha fortalecido y la conciencia de los pescadores sobre el cumplimiento de la normativa ha mejorado de manera notable.

Además del fortalecimiento de la supervisión y la aplicación de la ley, la reconversión de los medios de vida de las comunidades costeras se considera una solución fundamental para reducir la presión sobre los recursos marinos, proteger las poblaciones pesqueras y promover una actividad pesquera sostenible.

En la aldea pesquera de Ninh Van, en la provincia de Khanh Hoa, numerosos pescadores han optado por dedicarse al turismo comunitario y los servicios de alojamiento, generando ingresos más estables que los obtenidos a través de la pesca extractiva.

Este modelo también se ha desarrollado en otras localidades costeras como Quang Ninh, Quang Tri, Ca Mau y An Giang, contribuyendo a disminuir la presión sobre los recursos naturales y a reducir las infracciones relacionadas con la pesca INDNR.

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Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



Según Vu Duyen Hai, subdirector del Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera, la causa principal de las infracciones INDNR es la disminución de los recursos pesqueros, que ha provocado una creciente inestabilidad en los ingresos de los pescadores.

Ante esta situación, el sector pesquero ha impulsado programas de reconversión profesional, el desarrollo de la acuicultura marina industrial y la conservación de los recursos vinculada al turismo ecológico.

Paralelamente a la transformación de los medios de vida, las actividades de sensibilización se han renovado mediante diversos formatos, entre ellos representaciones teatrales basadas en casos de infracciones INDNR.

Este enfoque facilita la comprensión y el aprendizaje por parte de los pescadores, fortaleciendo su conciencia sobre la importancia del cumplimiento de la legislación. Gracias a estas iniciativas, las infracciones han disminuido considerablemente en numerosas localidades costeras.

Después de más de ocho años de aplicar las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), Vietnam ha completado en gran medida las principales tareas relacionadas con el perfeccionamiento del marco normativo, la gestión de la flota pesquera, la trazabilidad de los productos pesqueros y la aplicación de la ley.

La instalación de dispositivos de monitoreo satelital en embarcaciones pesqueras de más de 15 metros de eslora alcanza actualmente cerca del 100%, mientras que el sistema electrónico de trazabilidad se ha extendido ampliamente en todo el país.

Si antes de 2017 se registraban cada año cientos de casos de embarcaciones vietnamitas que faenaban ilegalmente en aguas extranjeras, durante los tres primeros meses de 2026 solo se reportaron dos incidentes.

Más importante aún, la percepción de los pescadores ha experimentado un cambio significativo, al considerar el cumplimiento de las normas INDNR como una responsabilidad destinada a proteger los recursos pesqueros y garantizar medios de vida sostenibles a largo plazo.

Con estos avances en la gestión pesquera y el desarrollo de medios de vida sostenibles, el sector pesquero vietnamita espera lograr próximamente el levantamiento de la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea, avanzando hacia una pesca moderna, responsable e integrada en el ámbito internacional./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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