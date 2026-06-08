Inauguran IX Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam

Hanoi (VNA) - El IX Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam para el mandato 2026-2031 quedó inaugurado hoy en Hanoi, con la participación de cerca de 600 delegados en representación de más de 10 millones de cuadros y miembros campesinos de todo el país.



Al evento asistieron los miembros del Buró Político: el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido y titular del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, entre otros funcionarios.



Al presentar el informe sobre la primera jornada de trabajo, la vicepresidenta de la Asociación de Agricultores de Vietnam del VIII mandato, Bui Thi Thom, informó que el Congreso completó los asuntos relacionados con el personal directivo, aprobó la agenda y el reglamento de funcionamiento, y debatió los proyectos de documentos y los estatutos de la organización para el IX mandato.



Asimismo, el Comité Ejecutivo de la Unión del IX mandato celebró su primera reunión, en la que eligió al Comité Permanente, al presidente, a los vicepresidentes y a la Comisión de Inspección para el período 2026-2031.





Los delegados participantes en el congreso. (Foto: VNA)

En su discurso inaugural, el presidente de la Unión de Agricultores de Vietnam, Luong Quoc Doan, destacó que durante el mandato anterior el trabajo de fortalecimiento y renovación de la organización continuó consolidándose, con la mayoría de los objetivos alcanzados o superados.



Los contenidos y métodos de actuación se han vuelto cada vez más prácticos y eficaces, reafirmando el papel protagonista de los agricultores y contribuyendo a mejorar progresivamente sus condiciones materiales y espirituales.



El Congreso evaluará los resultados obtenidos durante el mandato 2023-2028, definirá las orientaciones y tareas para el período 2026-2031, revisará y complementará los estatutos de la Unión y elegirá al Comité Ejecutivo del IX mandato.



Al presentar el informe sobre la implementación de la Resolución del VIII Congreso, el vicepresidente permanente de la Unión, Phan Nhu Nguyen, señaló que el trabajo de la organización y los movimientos campesinos alcanzaron 16 de los 18 objetivos establecidos, de los cuales seis superaron las metas previstas.



Durante el período, se crearon 2.419 nuevas filiales y 11.708 grupos profesionales de agricultores, incorporando cerca de 475.000 nuevos miembros. Además, los agricultores donaron más de 530 hectáreas de tierra y aportaron más de 4,6 millones de jornadas laborales para la construcción de nuevas zonas rurales. El Fondo de Apoyo a los Agricultores alcanzó un saldo crediticio superior a los 223 millones de dólares.



Bajo el lema “Unidad, Democracia, Innovación, Cooperación y Desarrollo”, el Congreso definió como prioridad para el mandato 2026-2031 el fortalecimiento de la organización, promoviendo el papel central de los agricultores en el desarrollo agrícola, la economía rural y la construcción de nuevas áreas rurales.



El Congreso estableció 11 objetivos principales, cuatro tareas estratégicas y seis grupos de tareas y soluciones, centradas en la transformación digital de las actividades de la Asociación, el desarrollo de la economía colectiva, la mejora de las competencias digitales de los agricultores y el apoyo a las empresas agrícolas. /.