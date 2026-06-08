Sociedad

Destacan papel estratégico de los agricultores en el desarrollo de Vietnam

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, destaca el papel central de los agricultores y promueve una agricultura verde, digital y orientada a cadenas de valor.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, interviene en la cita (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- A lo largo de la historia, la clase campesina ha sido siempre una fuerza numerosa con enormes contribuciones tanto a la lucha por la independencia y la reunificación del país, como a la obra de construcción, renovación y salvaguarda de la Patria, aseveró hoy el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu.

En su intervención en el IX Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam para el mandato 2026-2031, el dirigente enfatizó que la cita se lleva a cabo en un momento en que el país entra en una nueva etapa de desarrollo, orientada hacia los objetivos para 2030 y la visión hacia 2045, de acuerdo con el espíritu de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Asimismo, afirmó que los agricultores constituyen la fuerza estratégica que produce alimentos y productos agrícolas comerciales, preserva y desarrolla la cultura nacional, participa en el mantenimiento de la seguridad política y el orden social, y sirve de base para la construcción del gran bloque de unidad nacional.

El Partido y el Estado persisten en la opinión de que la agricultura, la ruralidad y los agricultores son tres componentes estrechamente relacionados e interconectados, que conforman una estrategia crucial para la sostenibilidad nacional, siendo el campesinado el sujeto y el centro del proceso de desarrollo, sostuvo.

Al evaluar el mandato anterior, Cam Tu destacó que la Unión de Agricultores de Vietnam y la clase campesina de todo el país han promovido la tradición patriótica, la solidaridad, la autosuficiencia y la resiliencia para superar múltiples dificultades y alcanzar importantes resultados.

Los movimientos de emulación patriótica se extendieron ampliamente, dando lugar a millones de hogares de agricultores con un desempeño excelente en la producción y los negocios, así como a muchos agricultores multimillonarios que no solo se enriquecen a sí mismos, sino que también generan empleo y ayudan a otros hogares a salir de la pobreza, precisó.

Subrayó que la clase campesina sigue consolidando su papel como soporte de la economía, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria nacional y a posicionar a Vietnam como uno de los principales países exportadores de productos agrícolas del mundo.

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Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)


Sin embargo, Cam Tu también señaló ciertas limitaciones, tales como la falta de uniformidad en la calidad del movimiento de agricultores y en las actividades de la Asociación; la falta de oportunidad en la labor de divulgación y en la identificación de dificultades en algunos lugares; y la baja efectividad en la supervisión y la crítica social. Además, los métodos de producción siguen siendo fragmentados y a pequeña escala, con un bajo nivel de conexión, mientras que la aplicación de alta tecnología y la transformación digital avanzan de manera lenta.

De acuerdo con las directrices de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, la agricultura se desarrollará hacia un enfoque verde, ecológico y circular, vinculado a las cadenas de valor y con una fuerte aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital. Al mismo tiempo, se impulsará la formación de una clase campesina vietnamita civilizada e integral, con espíritu de autosuficiencia y resiliencia, que ejerza su rol protagónico en el desarrollo de la economía agrícola y en la construcción de la nueva ruralidad.

Para el mandato 2026-2031, el dirigente partidista solicitó que la Unión de Agricultores de Vietnam continúe renovando su modelo organizativo, sus contenidos y sus métodos de operación; y que construya una organización de carácter abierto, flexible y dinámico, fuertemente orientada hacia las bases y oportuna en la resolución de las dificultades de los agricultores.

Sus filiales a todos los niveles deben tomar al agricultor como el centro de sus acciones, apoyar el desarrollo de modelos de economía agrícola, introducir la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la producción, y mejorar la trazabilidad y la seguridad alimentaria para cumplir con las crecientes exigencias del mercado.

Cam Thu expresó su confianza en que las agrupaciones a todos los niveles y el movimiento de campesinos de Vietnam logren un avance histórico en este nuevo mandato, contribuyendo a la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso del Partido y a la construcción de un país pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz./.

VNA
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Feliz Vietnam

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