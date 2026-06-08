Veteranos estadounidenses contribuyen a búsqueda de restos de mártires en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La conferencia para la verificación de datos de los mártires caídos en la zona de Saigón - Gia Dinh y Cho Lon durante la Ofensiva de Primavera de 1968 se celebró hoy aquí bajo la organización conjunta del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recolección e Identificación de Restos de Mártires (Comité Directivo Nacional 515) y el Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh.



El evento reunió a investigadores históricos, testigos de guerra, familiares de los caídos y veteranos estadounidenses que combatieron en la zona, quienes aportaron de forma directa informaciones, fotografías y documentos pertinentes para las actividades de prospección y búsqueda.



Entre los testigos de aquella época, el veterano de guerra estadounidense Robert Ambrose Connor ha dedicado numerosos años de su vida a esta labor con el fin de contribuir a sanar las heridas del conflicto bélico.

Nacido en 1946 en Pensilvania, Estados Unidos, Robert Ambrose Connor sirvió en la Fuerza Aérea de su país y estuvo estacionado en la base aérea estratégica de Bien Hoa (en la actual ciudad vietnamita de Dong Nai) en la etapa más cruenta de la guerra.



Durante la Ofensiva general y el Levantamiento de la Primavera de Mau Than en 1968, Connor experimentó y presenció con sus propios ojos la histórica batalla en el aeropuerto de Bien Hoa, donde las Fuerzas Armadas de Liberación del Sur de Vietnam llevaron a cabo un ataque que le dejó recuerdos imborrables.



Décadas más tarde, mientras ayudaba a su nieta con una tarea de Historia, el veterano encontró por casualidad una fotografía de dicha base aérea en 1968 y recordó una fosa común que contenía alrededor de 150 soldados vietnamitas caídos en el combate, memoria que se convirtió en el motor de su prolongada misión.



Junto a antiguos compañeros de armas de la delegación de veteranos estadounidenses, Connor dedicó años a buscar y cotejar mapas militares, coordenadas antiguas y documentos personales para identificar las ubicaciones de las fosas colectivas.



En sus múltiples viajes a Vietnam durante más de una década, se ha reunido con autoridades competentes, investigadores históricos, excombatientes y familiares de las víctimas, logrando entregar a la parte vietnamita más de 20 expedientes de datos de coordenadas sobre posibles sitios de enterramiento para apoyar las labores de verificación y recolección de restos de los mártires.



En el marco de su actual estancia a principios de junio, el ciudadano estadounidense de 80 años de edad recorrió el Palacio de la Reunificación y visitó el Museo de Historia de Ciudad Ho Chi Minh, donde mostró especial interés por las exhibiciones arqueológicas y las colecciones que reflejan la vida y las culturas antiguas de los habitantes de Vietnam a lo largo de diversos períodos.



Expresó su anhelo de que los datos y testimonios archivados por los veteranos estadounidenses sirvan de base para esclarecer los vestigios históricos tras casi seis decenios./.

VNA