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Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal

Con el fin de corregir las deficiencias persistentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y prepararse para la próxima visita de una delegación nacional de inspección, el Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong ha ordenado una movilización general de todo el sistema político local.

Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal. (Foto: VNA)
Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal. (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Con el fin de corregir las deficiencias persistentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y prepararse para la próxima visita de una delegación nacional de inspección, el Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong ha ordenado una movilización general de todo el sistema político local.

La iniciativa se concreta en el lanzamiento de una campaña de control reforzado destinada a intensificar la vigilancia de las actividades pesqueras, revisar exhaustivamente los registros de datos y sancionar con la máxima severidad cualquier infracción detectada.

Los responsables de los organismos y localidades que cuentan con flotas pesqueras serán considerados directamente responsables de los resultados obtenidos. La administración provincial subraya que no se tolerará ninguna negligencia ni una aplicación meramente formal de las directrices. La transparencia y la trazabilidad rigurosa de la información constituyen requisitos fundamentales de esta estrategia, exigiéndose un alto nivel de precisión en toda la documentación presentada a las autoridades de control.

Sobre el terreno, se ha desplegado un dispositivo especial de vigilancia hasta el 30 de junio, en el que participan fuerzas militares y guardias fronterizos para inspeccionar de manera sistemática los puertos, las zonas de fondeo y los puntos de concentración de embarcaciones.

Las unidades operativas han recibido instrucciones de inmovilizar cualquier barco que no cumpla las condiciones legales de navegación o que infrinja los protocolos de señalización.

Paralelamente, la policía provincial ha intensificado las investigaciones para desmantelar las redes de intermediarios que facilitan incursiones ilegales en aguas extranjeras y para castigar severamente cualquier intento de falsificación de documentos relacionados con la trazabilidad de los productos pesqueros.

A nivel local, se ha establecido una vigilancia específica en las comunas costeras y en el distrito insular especial de Phu Quy con el objetivo de impedir la salida al mar de las denominadas embarcaciones de “las tres carencias”: sin registro, sin inspección técnica y sin licencia de operación.

Con una línea costera de 192 kilómetros y una flota de aproximadamente 8.300 embarcaciones, de las cuales cerca de 1.900 superan los 15 metros de eslora, la provincia apuesta ahora por la transformación digital para reforzar estos esfuerzos.

Gracias a la implementación del cuaderno de pesca electrónico (eCDT) y a la integración, completada a finales de mayo, de toda la flota en la base de datos nacional VNFishbase, Lam Dong espera contribuir de manera significativa al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros vietnamitas./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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