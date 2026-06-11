Más de 1,2 millones de estudiantes vietnamitas participan en examen de graduación 2026

Hanoi (VNA)- Más 1,2 millones de estudiantes vietnamitas de todo el país iniciaron hoy la primera jornada del Examen de Graduación del Bachillerato 2026.

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Los alumnos deben rendir dos asignaturas obligatorias, Literatura y Matemáticas, además de una prueba compuesta por dos materias optativas elegidas entre Física, Química, Biología, Tecnología - Industria, Tecnología – Agricultura, Informática, Lengua Extranjera, Historia, Geografía, Economía y Derecho.

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Los escolares pueden optar por un idioma extranjero diferente al que cursan en sus centros educativos.

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Más 1,2 millones de estudiantes vietnamitas participan en la primera jornada del Examen de Graduación del Bachillerato 2026. Foto: VNA

Durante la mañana, los aspirantes realizarán la prueba de Literatura, con una duración de 120 minutos y modalidad de desarrollo escrito. Por la tarde, se llevará a cabo la prueba de Matemáticas, de 90 minutos de duración y formato de opción múltiple.

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Los estudiantes que está prohibido ingresar al recinto de examen con teléfonos móviles, relojes inteligentes, dispositivos de transmisión o recepción de información, equipos de grabación de audio o video, materiales de consulta y cualquier otro medio susceptible de facilitar prácticas fraudulentas.

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Las infracciones podrán derivar en la expulsión del examen y en sanciones conforme a la normativa vigente.

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Según informó Huynh Van Chuong, director del Departamento de Gestión de la Calidad del Ministerio de Educación y Formación, la estructura y el formato de las pruebas de este año se mantienen sin cambios respecto a 2025 y a los modelos de examen previamente publicados.

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En 2026, las pruebas continúan diseñándose bajo un enfoque orientado a la evaluación de competencias y cualidades de los estudiantes, manteniendo un nivel de diferenciación similar al aplicado en 2025. En este sentido, se incluyen preguntas destinadas a medir la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones de la vida real.

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Las asignaturas evaluadas mediante pruebas objetivas incorporan preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y respuestas cortas. La distribución de la puntuación no es uniforme entre las distintas preguntas./.