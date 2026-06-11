Más de 1,2 millones de estudiantes vietnamitas participan en examen de graduación 2026

Hanoi (VNA)- Más 1,2 millones de estudiantes vietnamitas de todo el país iniciaron hoy la primera jornada del Examen de Graduación del Bachillerato 2026.
Los alumnos deben rendir dos asignaturas obligatorias, Literatura y Matemáticas, además de una prueba compuesta por dos materias optativas elegidas entre Física, Química, Biología, Tecnología - Industria, Tecnología – Agricultura, Informática, Lengua Extranjera, Historia, Geografía, Economía y Derecho.
Los escolares pueden optar por un idioma extranjero diferente al que cursan en sus centros educativos.
Durante la mañana, los aspirantes realizarán la prueba de Literatura, con una duración de 120 minutos y modalidad de desarrollo escrito. Por la tarde, se llevará a cabo la prueba de Matemáticas, de 90 minutos de duración y formato de opción múltiple.
Los estudiantes que está prohibido ingresar al recinto de examen con teléfonos móviles, relojes inteligentes, dispositivos de transmisión o recepción de información, equipos de grabación de audio o video, materiales de consulta y cualquier otro medio susceptible de facilitar prácticas fraudulentas.
Las infracciones podrán derivar en la expulsión del examen y en sanciones conforme a la normativa vigente.
Según informó Huynh Van Chuong, director del Departamento de Gestión de la Calidad del Ministerio de Educación y Formación, la estructura y el formato de las pruebas de este año se mantienen sin cambios respecto a 2025 y a los modelos de examen previamente publicados.
En 2026, las pruebas continúan diseñándose bajo un enfoque orientado a la evaluación de competencias y cualidades de los estudiantes, manteniendo un nivel de diferenciación similar al aplicado en 2025. En este sentido, se incluyen preguntas destinadas a medir la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones de la vida real.
Las asignaturas evaluadas mediante pruebas objetivas incorporan preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y respuestas cortas. La distribución de la puntuación no es uniforme entre las distintas preguntas./.