Sociedad

Inauguran Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam en provincia camboyana

Camboya inaugura el Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam en Pursat, símbolo de solidaridad y cooperación entre ambos países.

El Monumento a la Amistad Camboya-Vietnam, en la provincia de Pursat, tiene 21 metros de altura, con un conjunto de estatuas simbólicas que alcanzan los 3,2 metros. (Fuente: VNA)
El Monumento a la Amistad Camboya-Vietnam, en la provincia de Pursat, tiene 21 metros de altura, con un conjunto de estatuas simbólicas que alcanzan los 3,2 metros. (Fuente: VNA)

Pursat, Camboya, 11 jun (VNA) – El Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam fue inaugurado en la provincia camboyana de Pursat, en el noroeste del país, siendo la decimonovena obra de un total de 24 monumentos de amistad en Camboya para rendir homenaje a las generaciones que lucharon y se sacrificaron por la independencia, la paz y la prosperidad de ambos países.

En su intervención en la inauguración, el viceministro de Defensa de Vietnam, coronel general Nguyen Van Gau, destacó que Vietnam y Camboya mantienen una relación tradicional de amistad, solidaridad y cooperación de larga data. Subrayó que el monumento simboliza esos lazos y constituye un homenaje a los voluntarios y expertos vietnamitas que lucharon junto al pueblo y las fuerzas armadas camboyanas por la paz, la independencia y la libertad de ambos países.

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Los delegados cortan la cinta de inauguración (Fuente: VNA)

Expresó además su confianza en que la obra seguirá siendo un espacio de educación patriótica y de promoción de la amistad especial entre los dos pueblos, especialmente para las nuevas generaciones.

Por su parte, la asesora suprema del Rey de Camboya y vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP), Samdech Men Sam An, afirmó que Camboya y Vietnam son países vecinos y amigos cercanos que han superado juntos numerosas dificultades históricas. Señaló que ambos países disfrutan hoy de paz, integridad territorial y desarrollo, y continúan contribuyendo a la estabilidad y prosperidad regionales.

La dirigente camboyana reiteró su gratitud hacia el Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo de Vietnam por su apoyo a la liberación de Camboya del régimen genocida. Destacó que el Monumento de la Amistad en Pursat constituye un testimonio de reconocimiento a los sacrificios realizados por los pueblos de ambos países en sus respectivas luchas por la independencia y la liberación nacional.

Durante la ceremonia, el vicepresidente permanente y secretario general del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria de Camboya, Nhem Valy, informó que 19 de los 24 Monumentos de la Amistad Camboya-Vietnam previstos ya han sido inaugurados en Phnom Penh y diversas provincias, mientras que los cinco restantes están listos para entrar en funcionamiento próximamente en Oddar Meanchey, Prey Veng, Siem Reap, Pailin y Tbong Khmum.

En el marco del evento, los delegados depositaron ofrendas florales e incienso en memoria de los héroes y mártires de ambos países, reafirmando el compromiso de preservar y fortalecer la amistad tradicional, la solidaridad y la cooperación integral entre Vietnam y Camboya.

El Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam de Pursat fue construido en un recinto de 15 mil metros cuadrados que incluye parque, fuente ornamental, sistemas de iluminación e infraestructura técnica./.

VNA
#Camboya-Vietnam #Monumento de la Amistad #Pursat
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