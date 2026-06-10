Cartera de crédito verde de Vietnam alcanza 31,84 mil millones de dólares

Hanoi (VNA)- Hasta la fecha, 82 entidades de crédito en Vietnam han registrado operaciones de crédito verde con una cartera total que alcanza los 828 billones de VND (31,84 mil millones de dólares).



Durante el período 2017-2025, este segmento ha mantenido una tasa de crecimiento promedio superior al 20% anual, resultado de las medidas coordinadas impulsadas por el sector bancario para promover el crecimiento verde, la economía circular y el desarrollo sostenible.



La información fue dada a conocer por Nguyen Ngoc Canh, vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, durante el seminario “Soluciones de financiamiento para impulsar la economía verde, la economía circular y los criterios ESG: experiencias internacionales y aplicación práctica en Vietnam”, celebrado el 9 de junio en Hanoi.



El evento fue organizado por el Banco Estatal de Vietnam, en coordinación de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Según el vicegobernador, el crecimiento verde, la economía circular y la gestión de los riesgos ambientales y sociales se han convertido en exigencias urgentes en un contexto marcado por el cambio climático, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

En el evento. (Fuente: thitruongtaichinhtiente.vn)





Vietnam está acelerando la mejora de su marco normativo, promoviendo el desarrollo de la economía circular y fomentando la adopción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), con el objetivo de fortalecer su competitividad e integrarse más profundamente en las cadenas globales de valor.



Para respaldar la transición ecológica, el Banco Estatal de Vietnam ha puesto en marcha diversas iniciativas, entre ellas la emisión de directrices sobre crédito verde y la implementación de programas de financiamiento preferencial destinados a la agricultura orgánica, la economía circular y el Proyecto de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el Delta del Mekong.



Asimismo, la institución está presentando al Gobierno un proyecto de decreto que contempla una bonificación de tasas de interés del 2% para proyectos verdes, circulares y alineados con los estándares ESG.



Paralelamente, las entidades financieras están otorgando una prioridad creciente a la asignación de recursos para sectores sostenibles e incorporando progresivamente los criterios ESG en sus estrategias de negocio.



Actualmente, el volumen de créditos sometidos a evaluación de riesgos ambientales y sociales supera los 5,1 cuatrillones de VND (196,15 mil millones de dólares), una cifra casi 25 veces superior a la registrada a finales de 2017 y equivalente al 27,7% del crédito total de la economía.



La doctora Michaela Baur, directora nacional de GIZ en Vietnam, dijo que la cooperación financiera verde entre Alemania y Vietnam constituye una inversión estratégica para impulsar el crecimiento sostenible y fortalecer la competitividad de ambas partes.



Expresó su confianza en que el seminario contribuirá a aumentar la concienciación sobre las finanzas verdes, la economía circular y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); reforzar la capacidad de implementación de las instituciones financieras; y promover la cooperación público-privada para movilizar recursos destinados a los objetivos de desarrollo sostenible de Vietnam.



GIZ se compromete a continuar acompañando a Vietnam y al sector bancario del país en su proceso de transición hacia una economía más verde y sostenible, enfatizó.



Durante el seminario, expertos nacionales e internacionales compartieron experiencias sobre la implementación de estándares ESG, el financiamiento de proyectos de economía circular y el fortalecimiento de la asociación público-privada para movilizar recursos destinados a los objetivos de crecimiento verde y desarrollo sostenible en Vietnam./.