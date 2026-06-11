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Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen

El Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia septentrional de Thai Nguyen firmó hoy un programa de cooperación en materia de comunicación para el período 2026-2030 con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el periódico Nhan Dan (Pueblo), la Televisión de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV) y Tap chi Cong san (Revista Comunista), con el objetivo de potenciar la divulgación de información y promover la imagen, las fortalezas y los logros de desarrollo locales.

Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen (Foto: VNA)
Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen (Foto: VNA)

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - El Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia septentrional de Thai Nguyen firmó hoy un programa de cooperación en materia de comunicación para el período 2026-2030 con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el periódico Nhan Dan (Pueblo), la Televisión de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV) y Tap chi Cong san (Revista Comunista), con el objetivo de potenciar la divulgación de información y promover la imagen, las fortalezas y los logros de desarrollo locales.

Este programa se suscribe en un momento en que Thai Nguyen entra en una nueva fase de desarrollo que demanda una mayor proyección comunicativa y posicionamiento de la marca local, consolidando al mismo tiempo la prolongada y efectiva alianza entre la provincia y las principales organizaciones de medios del país.

Como agencia nacional de noticias, la VNA ha colaborado estrechamente con Thai Nguyen en la difusión de las grandes políticas y en el reflejo de los avances territoriales en materia de desarrollo socioeconómico, construcción del Partido y del sistema político, proyectando la identidad de su tierra y su gente hacia el público nacional e internacional.

A través de sus productos informativos para el interior y el exterior, la VNA ha resaltado la rica identidad cultural, las tradiciones revolucionarias y el espíritu innovador de la localidad, intensificando en los últimos años la producción de contenidos multimedia y multilingües en plataformas digitales.

Al intervenir en el acto, el secretario del Comité partidista de Thai Nguyen, Trinh Xuan Truong, señaló que el período 2026-2030 será especialmente relevante para el progreso de la provincia tras su reestructuración administrativa. Explicó que el territorio aspira a convertirse en un polo regional de industria de alta tecnología, educación y formación, innovación y transformación digital, acelerando simultáneamente el avance de la economía verde, la economía circular, el ecoturismo y el turismo histórico-cultural.

En ese contexto, Xuan Truong describió la firma del documento como un hito significativo que ayudará a difundir las aspiraciones de desarrollo, atraer inversiones y fortalecer la confianza pública. Asimismo, expresó su deseo de que los medios enfoquen sus esfuerzos en promover las orientaciones estratégicas tras la fusión administrativa, la infraestructura clave, la cultura del té y el patrimonio revolucionario de la Zona Segura (ATK) de Viet Bac.

Por su parte, Le Quoc Minh, subjefe de la Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, editor jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, manifestó su confianza en el cumplimiento de las metas de Thai Nguyen. Anunció además que, con motivo del 150 aniversario del natalicio del patriota Huynh Thuc Khang, las organizaciones de medios estudiarán planes para coordinar un seminario sobre la prensa revolucionaria en la provincia, cuna de dicha asociación y de la Escuela de Periodismo Huynh Thuc Khang.

Bajo los términos del acuerdo, las partes promoverán de manera conjunta las directrices del Partido y las leyes del Estado, así como la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de la Resolución de la primera Asamblea partidista de Thai Nguyen para el mandato 2025-2030. Un objetivo central de la iniciativa radica en posicionar a la provincia como “un polo de crecimiento verde, un centro industrial de alta tecnología y un destino ecológico y de patrimonio distintivo”.

Las partes pactaron fortalecer la cooperación en la transformación digital de los medios y la tecnología de la comunicación, coordinando programas de capacitación para mejorar las habilidades de producción de contenidos multiplataforma del personal periodístico provincial, además de optimizar la coordinación informativa ante asuntos emergentes para contribuir al consenso social./.

VNA
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