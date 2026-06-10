Política

Ciudad Ho Chi Minh crea fuerza especializada para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

La nueva unidad participará en la campaña nacional de 500 días destinada a localizar, repatriar e identificar los restos de soldados caídos por la independencia y la defensa de Vietnam.

El coronel Nguyen Dinh Chuan, subcomisario político del Comando Militar municipal y subdirector del Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh, entrega las decisiones para la asignación de personal a la fuerza especializada encargada de la búsqueda y recuperación de los restos de los soldados caídos. (Foto: VNA)
El coronel Nguyen Dinh Chuan, subcomisario político del Comando Militar municipal y subdirector del Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh, entrega las decisiones para la asignación de personal a la fuerza especializada encargada de la búsqueda y recuperación de los restos de los soldados caídos. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh anunció la creación de una fuerza especializada dedicada a la búsqueda y recuperación de restos de soldados caídos, en el marco de la campaña nacional de 500 días para la localización, repatriación e identificación de restos de mártires.

La iniciativa forma parte del programa impulsado por el Comité Directivo Nacional 515, organismo encargado de coordinar en todo el país las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de quienes dieron su vida por la independencia y la defensa de la nación.

La nueva unidad está integrada por seis oficiales, diez militares profesionales y 21 soldados pertenecientes a distintas dependencias del Comando Militar de la ciudad.

Durante la ceremonia de presentación y asignación de funciones, el coronel Nguyen Dinh Chuan, comisario político adjunto del Comando Militar municipal y subdirector del Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh, destacó el profundo significado político, social y humanitario de esta labor.

Según explicó, la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires constituye una expresión concreta de la política del Partido y del Estado de honrar y cuidar a quienes realizaron sacrificios por la causa revolucionaria, al tiempo que responde a los anhelos de sus familiares y contribuye a preservar la tradición vietnamita de gratitud hacia las generaciones precedentes.

El funcionario elogió el compromiso y la responsabilidad demostrados por los integrantes de la nueva fuerza, a quienes instó a fortalecer la unidad y coordinar estrechamente con las autoridades locales y los organismos competentes en la recopilación y verificación de información, la realización de investigaciones sobre el terreno y la ejecución eficiente de las operaciones de recuperación.

Asimismo, subrayó que esta misión representa tanto una responsabilidad política de especial importancia como un honor para quienes la desempeñan, además de constituir un homenaje a las generaciones que sacrificaron sus vidas por la patria.

El Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh también recibió instrucciones para garantizar los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios, así como el apoyo político requerido, con el fin de que la fuerza especializada pueda cumplir con éxito las tareas asignadas durante toda la campaña.

De acuerdo con la Oficina del Comité Directivo Nacional 515, en casi tres meses desde el inicio de la campaña nacional se han recuperado 1.109 conjuntos de restos de mártires en distintas localidades del país./.

VNA
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