Vietnam busca ampliar la cooperación con Estados Unidos en la búsqueda de restos de mártires de guerra

Hanoi (VNA)- Vietnam espera una colaboración más estrecha y eficaz por parte del Centro Sam Johnson de la Universidad Tecnológica de Texas (Estados Unidos) y de su socio, la Iniciativa para la Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos en la Guerra (VWAI), en las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires de guerra, para que puedan finalmente descansar en su tierra natal, junto a sus familias y compañeros de armas.



Así lo expresó la viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, durante una recepción celebrada hoy con una delegación de la Universidad Tecnológica de Texas, encabezada por Stephen Maxner, director del Centro Vietnam y Archivo Sam Johnson (VNCA), que se encuentra de visita y trabajo en Vietnam.



Según la viceprimera ministra, la búsqueda y repatriación de los restos de los caídos en la guerra constituye un anhelo profundo de las familias y de toda la nación vietnamita. En este sentido, valoró altamente el compromiso y la buena voluntad del Centro Sam Johnson y del proyecto VWAI, calificándolos como iniciativas de gran significado humanitario que contribuyen a sanar las heridas de la guerra, cerrar las páginas del pasado y aliviar el dolor de las familias de los mártires.



Lla viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, recibe a una delegación de la Universidad Tecnológica de Texas, encabezada por Stephen Maxner, director del Centro Vietnam y Archivo Sam Johnson (VNCA). (Foto: VNA)



Asimismo, destacó que estas acciones concretas fortalecen los lazos de amistad y cooperación entre Vietnam y Estados Unidos sobre la base de la paz y el desarrollo.



La dirigente también elogió las actividades de apoyo de la Universidad Tecnológica de Texas en la formación de recursos humanos de alta calidad para Vietnam, subrayando especialmente las contribuciones del Centro Sam Johnson como socio clave en la iniciativa de búsqueda de vietnamitas desaparecidos durante la guerra.



Con más de 30 millones de páginas de documentos originales y más de 40.000 libros y estudios sobre la guerra en Vietnam - incluidos numerosos archivos desclasificados y valiosos objetos personales de soldados vietnamitas -, el centro se ha convertido en un socio confiable para el país asiático.



Además de proporcionar información y recopilar documentación, ha colaborado en la investigación, el descifrado y la comparación de datos con archivos nacionales, facilitando la localización de combatientes desaparecidos y la devolución de recuerdos y pertenencias a sus familiares. Entre los materiales recuperados figura el diario original de la mártir de guerra Dang Thuy Tram.



Durante 2025, el centro devolvió cerca de 30 documentos relacionados con la guerra a familias y veteranos vietnamitas, además de transferir más de 200 expedientes y archivos militares al Centro Nacional de Archivos III para su conservación e investigación, brindando un importante consuelo espiritual a los familiares de los caídos.



La viceprimera ministra informó que Vietnam está desarrollando actualmente la denominada “Campaña de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires sin información”, cuyo objetivo es localizar aproximadamente 7.000 restos humanos y completar la toma de muestras de unas 230.000 tumbas sin identificar, así como de familiares de los fallecidos, para realizar pruebas de ADN que permitan establecer sus identidades.



Según señaló, esta iniciativa constituye una labor de profundo valor humano y una expresión de gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la nación, además de reflejar las tradiciones vietnamitas de reconocimiento y memoria hacia quienes contribuyeron al país.



Para alcanzar estos objetivos, destacó, la labor de descifrado documental y el apoyo informativo del Centro Sam Johnson resultan fundamentales.



La funcionaria recordó también que Vietnam organizó recientemente con éxito un seminario para verificar información relacionada con una fosa común de mártires ubicada en la zona del antiguo Cementerio Do Thanh (Chi Hoa - Saigón), actualmente el Parque Le Thi Rieng. Gracias a la combinación de documentos estadounidenses desclasificados, testimonios históricos y datos obtenidos sobre el terreno, los expertos concluyeron que existen fundamentos históricos, científicos y prácticos sólidos que respaldan con un alto grado de fiabilidad la existencia de dicha fosa común.



Los resultados del seminario despertaron un amplio interés y una valoración muy positiva entre la opinión pública. Está previsto que las excavaciones comiencen a principios de julio de 2026.



Pham Thi Thanh Tra expresó su deseo de que el Centro Sam Johnson y el proyecto VWAI continúen coordinándose estrechamente con el grupo de trabajo del Comité Directivo Nacional encargado de la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, proporcionando documentación, fortaleciendo los expedientes y aplicando tecnologías avanzadas para el análisis de archivos, con el fin de alcanzar los objetivos de la campaña.



Asimismo, solicitó que el centro amplíe las investigaciones documentales y facilite un acceso más profundo a las fuentes de información disponibles, lo que permitiría clasificar y devolver oportunamente objetos personales a familiares de los caídos durante la Conferencia Nacional de Homenaje a las Personas con Méritos Revolucionarios, prevista para julio de 2026.



Por su parte, Stephen Maxner agradeció la cálida recepción y las palabras de la viceprimera ministra, y reiteró la disposición del Centro Sam Johnson para seguir apoyando a Vietnam en las tareas de búsqueda y recuperación de restos humanos.



Indicó además que la institución ha conformado una red de colaboradores integrada por expertos vietnamitas con amplia experiencia práctica, quienes participan en la recopilación y análisis de información para la elaboración de informes que permitan esclarecer más detalles sobre los combatientes desaparecidos.



Actualmente, el centro trabaja junto con la Administración Nacional de Archivos de Estados Unidos en la digitalización de nuevas fuentes documentales desclasificadas de gran valor para las investigaciones. También desarrolla proyectos conjuntos con instituciones vietnamitas para crear bases de datos cada vez más completas y detalladas, con el propósito de mejorar la eficacia de las labores de búsqueda e identificación de los mártires de guerra./.