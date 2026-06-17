Sociedad

Exposición destaca impronta y aspiraciones de la mujer vietnamita

 La muestra "Impronta y aspiraciones en la nueva era", inaugurada en el Centro Nacional de Convenciones, destaca el rol histórico, la transformación digital y el liderazgo internacional de las mujeres del país. La exhibición se divide en tres ejes temáticos fundamentales.

Diputadas al XIV Congreso Nacional de Mujeres. (Foto: VNA)
Diputadas al XIV Congreso Nacional de Mujeres. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La exposición “Impronta y aspiraciones en la nueva era” quedó inaugurada hoy en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi con el objetivo de honrar la tradición, el coraje, la inteligencia y el anhelo de superación de las mujeres vietnamitas a lo largo de la historia.

La exhibición de dos días de duración transmite el mensaje de que las mujeres de la nación del Sudeste Asiático han sido siempre la fuerza principal en los movimientos de lucha por la independencia, la reconstrucción y el desarrollo del país, al tiempo que ratifica su posición en la nueva era de globalización e integración internacional.

La muestra se estructura en tres ejes temáticos principales: De congreso en congreso; Huellas del mandato; y Mujeres vietnamitas en el escenario mundial.

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La exposición “Impronta y aspiraciones en la nueva era” destaca impronta y aspiraciones de la mujer vietnamita. (Foto: VNA)


El primer tema, denominado “De congreso en congreso”, ofrece una mirada cronológica a través de las 13 ediciones del Congreso Nacional de Mujeres, reflejando el proceso de madurez de la Unión de Mujeres de Vietnam y las contribuciones de las distintas generaciones en la edificación nacional. Esta sección destaca el papel femenino durante la resistencia bajo las premisas de heroísmo, indomabilidad, fidelidad y responsabilidad en el combate y la producción posterior. Asimismo, resalta la etapa de reconstrucción posguerra y la unificación de las organizaciones de mujeres de ambas regiones del país, concluyendo con el período de renovación económica (Doi Moi) e integración, donde los programas de apoyo al emprendimiento y al desarrollo familiar abrieron nuevas oportunidades sectoriales.

Por su parte, el segundo apartado, “Huellas del mandato (2022-2026)”, recopila los resultados alcanzados por los comités de la Unión en la era digital. Este segmento expone cinco hitos fundamentales: el dominio del conocimiento y la transformación digital mediante la capacitación tecnológica de las féminas; la autonomía económica y el empoderamiento a través de programas de microfinanzas y medios de subsistencia; el compromiso social de no dejar a ninguna mujer ni niño atrás mediante planes humanitarios en zonas fronterizas; la promoción de la igualdad de género en puestos de liderazgo; y las acciones destinadas a garantizar la seguridad, el bienestar social y la salud integral.

El bloque titulado “Mujeres vietnamitas en el escenario mundial” presenta imágenes icónicas de figuras femeninas destacadas en los ámbitos de la política, la ciencia, la economía, la diplomacia, la defensa y las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Las obras expuestas confirman la capacidad de integración y el aporte activo de la mujer al desarrollo socioeconómico del país y de la comunidad internacional en la nueva etapa de desarrollo nacional./.

VNA
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