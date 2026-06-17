Ministro ruso destaca amplias oportunidades para profundizar cooperación con Vietnam

Moscú (VNA)- El ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, compartió con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sus valoraciones sobre el papel de Vietnam en la cooperación entre Rusia y la ASEAN, así como las perspectivas de colaboración entre ambas partes en los próximos años.



Según el titular, Vietnam es actualmente una de las economías más dinámicas del mundo, y la presencia de las empresas rusas en el país les permite acceder a un mercado regional de más de 680 millones de habitantes.



El funcionario subrayó que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y Vietnam se ha convertido en un mecanismo eficaz para impulsar el comercio bilateral, gracias a la reducción o eliminación de aranceles para aproximadamente el 90% de los productos.



Como resultado, el intercambio comercial entre Rusia y Vietnam ha mantenido una trayectoria positiva incluso en un contexto internacional complejo. A finales de 2025, el comercio bilateral registró un crecimiento del 6% respecto al año anterior.



Las exportaciones rusas de fertilizantes y carne de cerdo alcanzaron niveles récord, mientras que comenzaron los suministros de gas natural licuado. Al mismo tiempo, productos vietnamitas como café, frutos secos, frutas tropicales, productos electrónicos y prendas de vestir han ganado popularidad en el mercado ruso.



Reshetnikov señaló además que el acuerdo comercial firmado entre la UEEA y Vietnam sentó un precedente para la negociación de mecanismos similares con otros países de la región. A finales de 2025, la UEEA concluyó un acuerdo de libre comercio con Indonesia.



El ministro destacó asimismo el papel de Vietnam como un importante centro logístico y de transporte para Rusia en el Sudeste Asiático. Empresas rusas del sector han establecido redes de distribución que conectan Vietnam con mercados de la ASEAN como Malasia, Tailandia, Laos y Camboya.



En materia energética, consideró que este sector constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales. Como ejemplo, mencionó la empresa conjunta Vietsovpetro, que opera desde hace más de cuatro décadas en la plataforma continental vietnamita.



Subrayó que el proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1 abre una nueva etapa en la cooperación energética entre ambos países tras la firma, el pasado mes de marzo, del acuerdo intergubernamental correspondiente. A su juicio, esta iniciativa podría convertirse en un modelo de referencia para otros países de la ASEAN interesados en desarrollar proyectos nucleares con Rusia.



Al referirse a la contribución de Vietnam dentro de la ASEAN, el ministro ruso afirmó que el país es actualmente uno de los miembros más activos de la organización y desempeña un papel relevante en la definición de la agenda económica regional.



Vietnam promueve de manera constante el fortalecimiento del comercio abierto, la conectividad regional, la transformación digital, las cadenas de suministro sostenibles, la innovación y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, señaló.



Según Reshetnikov, estas prioridades coinciden plenamente con las áreas en las que Rusia busca ampliar la cooperación.



El ministro también reconoció los avances de Vietnam en el ámbito del comercio electrónico y señaló que ambos países comparten numerosos intereses en este sector.



En cuanto al desarrollo de recursos humanos, explicó que la cooperación educativa entre ambos países se ha ampliado mediante alianzas entre universidades técnicas y económicas, facilitando la formación de profesionales altamente cualificados y familiarizados con el contexto de las relaciones entre Rusia, Vietnam y la ASEAN. Rusia, añadió, está dispuesta a extender este modelo de cooperación a toda la región con Vietnam desempeñando un papel de liderazgo.



Sobre las áreas con mayor potencial de colaboración entre Rusia y la ASEAN con participación vietnamita, el ministro destacó que las oportunidades continúan creciendo gracias al dinamismo económico de ambas partes.



Entre los sectores más prometedores, Reshetnikov situó la seguridad alimentaria. Rusia se encuentra entre los principales proveedores de determinados productos cárnicos para el mercado vietnamita y prevé ampliar las exportaciones de cereales, alimentos procesados, productos infantiles y otros bienes agrícolas.



El ministro también hizo especial hincapié en las oportunidades existentes en la economía digital y las tecnologías avanzadas.



Como ejemplo, mencionó la presencia en Vietnam de empresas rusas como 1C y VisionLabs. Además, recordó que en mayo pasado Kaspersky Lab firmó un memorando de cooperación con G-Group, abriendo nuevas posibilidades de colaboración en ciberseguridad y protección de infraestructuras digitales.



Otro ámbito destacado por el ministro fue la planificación urbana. Reshetnikov señaló que Vietnam ha convertido el desarrollo urbano sostenible en una prioridad nacional y consideró que Rusia cuenta con una amplia experiencia reconocida internacionalmente en este campo.



En el ámbito turístico, Reshetnikov destacó que Vietnam sigue siendo uno de los destinos preferidos por los viajeros rusos. En 2025, alrededor de 690.000 turistas rusos visitaron Vietnam, superando los niveles registrados antes de la pandemia. De mantenerse la tendencia actual, la cifra podría alcanzar un millón de visitantes este año. Al mismo tiempo, el número de turistas vietnamitas que viajan a Rusia aumentó un 36%.



Para facilitar los viajes, los bancos rusos han comenzado a implementar sistemas de pago mediante códigos QR en Vietnam y trabajan en nuevas soluciones destinadas a los visitantes vietnamitas en Rusia.



Al concluir la entrevista, Maxim Reshetnikov expresó su confianza en que la complementariedad de ambas economías y los intereses compartidos en materia de desarrollo sostenible, innovación tecnológica y expansión del comercio y la inversión constituyen una base sólida para impulsar nuevos proyectos conjuntos en el futuro./.

VNA