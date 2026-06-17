Política

Inauguran VIII Congreso Nacional de Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, participa en la apertura del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de Vietnam, que define las prioridades para 2026-2031 con énfasis en transformación digital y desarrollo socioeconómico.

En el evento (Fuente: VNA)
En el evento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso en la ceremonia de apertura del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Vietnam (AVVV) para el período 2026-2031, celebrada hoy en esta capital.

El Congreso reunió a 456 delegados en representación de más de tres millones de veteranos de guerra de todo el país.

vnanet-lam.jpg
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, (izquierda), asiste a la inauguración del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Vietnam (AVVV) para el período 2026-2031 en Hanoi el 17 de junio. (Foto: VNA)

Bajo el lema de promover las tradiciones de lealtad, solidaridad, conducta ejemplar e innovación, el evento tuvo como objetivo evaluar los resultados alcanzados durante el último mandato y definir las orientaciones y prioridades para los próximos cinco años.

En su discurso inaugural, el general Be Xuan Truong, vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y presidente de la AVVV, destacó que la asociación cumplió con éxito las tareas políticas fijadas por su VII Congreso, pese a las dificultades y desafíos enfrentados durante el período anterior.

Asimismo, resaltó las contribuciones de los veteranos a la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido, la lucha contra las opiniones erróneas y hostiles, la supervisión social, la prevención de la corrupción y el despilfarro, así como su participación en los programas nacionales de desarrollo rural, reducción sostenible de la pobreza y bienestar social.

La asociación también ha colaborado estrechamente con organismos y organizaciones competentes para promover la educación histórica y tradicional, fomentar los valores revolucionarios y el espíritu de autosuperación entre las nuevas generaciones, fortalecer la organización en todos los niveles y formar cuadros capacitados para cumplir eficazmente las tareas asignadas, añadió.

El VIII Congreso tiene una importancia especial, ya que permite evaluar los logros y las lecciones extraídas del período anterior, definir las orientaciones futuras y elegir un equipo dirigente con la capacidad necesaria para conducir a la asociación en el cumplimiento de sus objetivos.

Be Xuan Truong subrayó que el éxito del Congreso constituirá una importante fuente de motivación y confianza para que la asociación continúe fortaleciendo su papel en la defensa del Partido, el Estado, el pueblo y el sistema socialista.

vnanet-km.jpg
Delegados en la inauguración del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Vietnam (VWVA) para el período 2026-2031. (Foto: VNA)

Según el informe político presentado en el Congreso, la AVVV continuó desempeñando un papel activo en la construcción del Partido y del Estado y en la defensa de los intereses nacionales durante el período 2021-2026. Los programas de desarrollo económico y reducción de la pobreza impulsados por la asociación mantuvieron resultados positivos. Actualmente, la organización agrupa a ocho mil 228 empresas, dos mil 045 cooperativas y más de 190 mil explotaciones agrícolas y modelos de producción familiar, que generan empleo para más de 781 mil trabajadores.

Los veteranos de guerra de todo el país movilizaron casi 37 millones de dólares estadounidenses para actividades de reconocimiento y apoyo a las personas con méritos revolucionarios. La asociación también participó activamente en la búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos, contribuyendo a localizar 20 mil 725 conjuntos de restos y apoyando la identificación de seis mil 337 mártires mediante pruebas de ADN.

Además, los veteranos contribuyeron a la eliminación de más de 16 mil viviendas precarias y deterioradas, y apoyaron la construcción o entrega de más de 12 mil 400 viviendas para miembros en situación vulnerable.

Para el período 2026-2031, el congreso se centrará en consolidar una estructura organizativa sólida, eficiente y racionalizada, con un liderazgo ejemplar, así como en acelerar la transformación digital en toda la asociación. Entre los principales objetivos figuran garantizar la firmeza política de sus miembros, ampliar la afiliación de veteranos elegibles, fortalecer la capacitación y formación profesional, reducir la pobreza entre los hogares de veteranos, generar más oportunidades de empleo y digitalizar la totalidad de los registros de miembros y de la organización.

El borrador del informe político también establece cinco grandes grupos de tareas y soluciones, entre ellas reforzar el papel de los veteranos en la construcción del Partido y del Estado, promover el espíritu de autosuficiencia y el desarrollo económico, proteger los derechos e intereses legítimos de los afiliados, ampliar la diplomacia popular y fomentar el patriotismo y las tradiciones revolucionarias entre las nuevas generaciones./.

VNA
#To Lam #Asociación de Veteranos de Vietnam #Congreso de Veteranos 2026 #veteranos vietnamitas #transformación digital Vietnam #desarrollo socioeconómico Vietnam
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El veterano de guerra estadounidense Robert Ambrose Connor. (Foto: sggp.org)

Veteranos estadounidenses contribuyen a búsqueda de restos de mártires en Vietnam

La conferencia para la verificación de datos de los mártires caídos en la zona de Saigón - Gia Dinh y Cho Lon durante la Ofensiva de Primavera de 1968 se celebró hoy aquí bajo la organización conjunta del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recolección e Identificación de Restos de Mártires (Comité Directivo Nacional 515) y el Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Premier vietnamita se reúne con asociaciones de amistad y veteranos rusos

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy en Moscú un encuentro con delegaciones de la Asociación de Amistad Rusia–Vietnam y la Asociación de Veteranos de Guerra de Rusia en Vietnam, encabezadas por Vladimir Petrovich Buyanov y Nikolay Nikolaevich Kolesnik, respectivamente.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), dialoga con Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia del país vecino. (Foto: VNA)

Cooperación judicial profundiza vínculos especiales Vietnam-Laos

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia del país vecino, quien se encuentra de visita en Hanoi y participa en la VII Conferencia Ampliada de Justicia de las Provincias Fronterizas entre Vietnam y Laos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a la prensa a priorizar el interés del pueblo (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a la prensa a priorizar el interés del pueblo

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó hoy el papel de la prensa revolucionaria e instó a esta fuerza a mantener la firmeza política, apegarse de forma estricta a la realidad práctica, respetar la verdad y tomar siempre el beneficio de la población como el punto de partida de su labor informativa.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Parlamento vietnamita refuerza creación de instituciones para el desarrollo

La labor legislativa debe lograr numerosos resultados positivos, como contribución a que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI Legislatura sea un periodo de creación de instituciones para el desarrollo del país, gracias al espíritu innovador y el alto sentido de responsabilidad de las agencias y organizaciones, especialmente las gubernamentales y parlamentarias.

El ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)

Vietnam respalda reforma del Consejo de Seguridad mediante negociaciones

Vietnam ratificó su firme postura de apoyar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de consolidar la credibilidad, legitimidad y eficiencia de ese órgano encargado de salvaguardar la paz y la seguridad globales, durante la sexta sesión plenaria del proceso de Negociaciones Intergubernamentales (IGN) celebrada en la sede de la institución en Nueva York.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Parlamento define hoja de ruta legislativa para impulsar el desarrollo del país

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una conferencia clave orientada a implementar las directrices de ese órgano para la XVI legislatura, un plan estratégico que busca consolidar un marco legal sincronizado, transparente y moderno que sirva de motor para el desarrollo socioeconómico nacional.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)

Vietnam y Rusia impulsan nexos estratégicos de forma integral

La visita de trabajo del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a la ciudad rusa de Kazán para asistir a la Cumbre Conmemorativa por el trigésimo quinto aniversario de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia busca consolidar la confianza estratégica mutua e impulsar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones de manera profunda, sustancial y eficiente.