Política

Premier vietnamita se reúne con jefe de República de Tatarstán en Kazán

El primer ministro Le Minh Hung y el líder de Tatarstán, Rustam Minnikhanov, acordaron impulsar los vínculos empresariales, la conectividad aérea y la cooperación regional durante un encuentro en Kazán.

El jefe de la República de Tartaristán, Rustam Minnikhanov (izquierda), da la bienvenida al primer ministro vietnamita, Le Minh Hung (segundo por la izquierda), en el Aeropuerto Internacional Gabdulla Tukay de Kazán. (Foto: VNA)
El jefe de la República de Tartaristán, Rustam Minnikhanov (izquierda), da la bienvenida al primer ministro vietnamita, Le Minh Hung (segundo por la izquierda), en el Aeropuerto Internacional Gabdulla Tukay de Kazán. (Foto: VNA)

Kazán (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo un encuentro con el jefe de la República de Tatarstán, Rustam Minnikhanov, la tarde del 16 de junio (hora local) en Kazán, en el marco de su visita a la Federación de Rusia para participar en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia con motivo del 35.º aniversario de las relaciones entre ambas partes.

Durante el encuentro, Minnikhanov expresó su satisfacción por recibir al primer ministro vietnamita y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, integrada por representantes de numerosos ministerios y organismos. Asimismo, manifestó su confianza en que esta visita abrirá nuevas oportunidades de cooperación entre la República de Tatarstán y Vietnam, así como entre Rusia y Vietnam en un sentido más amplio.

El dirigente tártaro destacó que, en los últimos años, las relaciones entre las distintas regiones de ambos países han experimentado un desarrollo dinámico. Sin embargo, señaló que su contribución al crecimiento del comercio y la cooperación económica bilateral aún no refleja plenamente el potencial ni las necesidades de las dos naciones, por lo que existe un amplio margen para fortalecer la colaboración entre las localidades de ambos países.

Subrayó además que la República de Tatarstán cuenta con industrias punteras en sectores como la fabricación de camiones Kamaz, la industria química, la producción de aeronaves civiles, la petroquímica, los textiles y los productos de madera. También destacó el impulso dado al desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de parques industriales especializados en tecnologías de la información, que generan empleo para más de 45.000 personas y aportan ingresos anuales cercanos a los 10.000 millones de dólares.

La República de Tatarstán, añadió, aspira a establecer vínculos más estrechos con las localidades vietnamitas, no solo para compartir experiencias y modelos de desarrollo, sino también para facilitar la conexión entre empresas y promover nuevas oportunidades de cooperación.

Con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes vietnamitas y fortalecer el entendimiento mutuo entre los pueblos de Rusia y Vietnam, Minnikhanov sugirió que Vietnam estudie la posibilidad de abrir un Consulado General en Kazán.

Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung expresó su satisfacción por visitar Kazán y la República de Tatarstán, y valoró altamente los cuidadosos preparativos realizados por las autoridades locales para la celebración de la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia, que reunió a numerosos líderes y expertos de distintos países. Asimismo, manifestó su confianza en que la cumbre contribuirá a fortalecer la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y a impulsar las relaciones entre Rusia y los países miembros de la ASEAN, incluido Vietnam.

El jefe de Gobierno vietnamita felicitó a las autoridades y al pueblo de la República de Tatarstán por los importantes avances socioeconómicos logrados en los últimos años y por la mejora constante de las condiciones de vida de la población.

Reiteró que Vietnam concede una gran importancia a su amistad tradicional y a su Asociación Estratégica Integral con Rusia, y que desea seguir ampliando la cooperación en múltiples ámbitos para beneficio de ambos pueblos, así como para promover la estabilidad y el desarrollo regional e internacional.

El premier recordó que, durante la visita oficial a Rusia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, con motivo de las celebraciones por el 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria en mayo de 2025, los máximos dirigentes de ambos países alcanzaron importantes consensos y reafirmaron su determinación de impulsar de manera integral una cooperación bilateral mutuamente beneficiosa y adaptada a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo.

Destacando el papel fundamental que desempeñan las localidades y las empresas en este proceso, Le Minh Hung afirmó que Vietnam está interesado en ampliar la cooperación con las principales compañías industriales de la República de Tatarstán. Asimismo, aseguró que el Gobierno vietnamita continuará creando condiciones favorables para que las empresas rusas, incluidas las de Tatarstán, desarrollen actividades comerciales estables y sostenibles a largo plazo en Vietnam.

El primer ministro también agradeció personalmente a las autoridades de la República de Tatarstán y a Rustam Minnikhanov la atención constante y el apoyo brindado a la comunidad vietnamita residente en la región.

Además, acogió con satisfacción la perspectiva de que Tatarstán establezca próximamente una presencia institucional en Vietnam para fortalecer los contactos y explorar nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos de interés mutuo, como la economía, el comercio, la educación, la formación, el turismo y la cultura.

Por último, Le Minh Hung alentó a las aerolíneas de ambos países a estudiar la apertura de nuevas rutas aéreas comerciales que conecten directamente Kazán y Hanoi./.

VNA
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