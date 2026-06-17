Política

Vietnam destaca papel de UNCLOS en la seguridad marítima

Vietnam lidera en la ONU un simposio sobre seguridad y libertad de navegación en el marco de UNCLOS, destacando la cooperación marítima global.

El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, habla en la cita (Fuente: VNA)
El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, habla en la cita (Fuente: VNA)

Nueva York (VNA) – El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, presidió el simposio internacional titulado “Seguridad y libertad de navegación: Derecho, desafíos y cooperación entre los Estados”, organizado paralelamente a la 36.ª Reunión de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (SPLOS 36).

El evento realizado la víspera por 12 miembros principales del Grupo de Amigos de la Convención (GoF UNCLOS), con el apoyo y patrocinio de otros cinco Estados miembros, en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York reunió a más de 120 representantes de diversos países.

En su discurso de apertura, Nguyen Minh Vu, jefe de la delegación vietnamita en la SPLOS 36, destacó que la seguridad y la libertad de navegación no solo contribuyen a preservar la paz, la estabilidad y el orden en el mar, sino que también constituyen un fundamento esencial para el comercio internacional, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica mundial.

Con casi el 90% de las mercancías mundiales transportadas por mar, la seguridad y la eficiencia de las principales rutas marítimas son de vital importancia para la paz y el desarrollo sostenible en todas las regiones del mundo, subrayó, recordando que la Convención proporciona un marco jurídico integral para la regulación de las actividades marítimas y garantiza el equilibrio entre los intereses de los Estados.

Durante los debates, los participantes subrayaron varios regímenes jurídicos clave, como el derecho de tránsito en los estrechos internacionales y las libertades de navegación y sobrevuelo.

Asimismo, enfatizaron el papel crucial de la Organización Marítima Internacional (OMI) en el desarrollo y la aplicación de normas relacionadas con la seguridad marítima. Los participantes hicieron un llamamiento a fortalecer el diálogo, el intercambio de datos, el desarrollo de capacidades y la cooperación entre los Estados, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas para garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación.

Organizado por iniciativa de Vietnam con el apoyo de 16 países, miembros o no del núcleo del Grupo de Amigos de la UNCLOS, el simposio demostró una vez más el interés común de la comunidad internacional en la seguridad y la libertad de navegación, así como en el papel central de la UNCLOS en la gobernanza de los mares y océanos y en la respuesta a los desafíos emergentes a escala mundial./.

VNA
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