Unos 18 millones de abonados suspendidos parcialmente por no completar verificación de datos personales

Hanoi (VNA)- De acuerdo con la Circular 08/2026/TT-BKHCN, a partir de hoy los operadores de telecomunicaciones comenzaron a suspender los servicios salientes de las suscripciones móviles cuyos usuarios aún no han completado la verificación de información personal.



Se trata de la primera fase del proceso de gestión de abonados establecido por las autoridades competentes. Los usuarios afectados todavía disponen de tiempo para completar la verificación y restablecer plenamente los servicios.



Según datos preliminares de las operadoras, hasta la mañana de hoy más de 93 millones de números habían confirmado la titularidad de la línea, más de dos millones fueron identificados como números no utilizados por sus titulares registrados y alrededor de 18 millones no habían confirmado su estado de uso, por lo que fueron bloqueados para realizar llamadas y enviar mensajes.



De estos 18 millones de números, aproximadamente 10 millones presentan una alta probabilidad de estar fuera de uso o corresponder a tarjetas SIM activadas previamente, según análisis de comportamiento que detectaron ausencia de consumo o múltiples líneas registradas a nombre de una misma persona.



Solo los operadores VinaPhone y Viettel registraron más de ocho millones de líneas afectadas. En el caso de Viettel, la suspensión de servicios salientes entró en vigor a las 00:00 horas del 15 de junio para más de cinco millones de abonados que no habían completado la verificación.



La empresa informó que los usuarios pueden restablecer rápidamente el servicio a través de las aplicaciones My Viettel, Viettel Tammi y VNeID, o acudir a uno de los 50 mil puntos de verificación habilitados en todo el país con su documento nacional de identidad con chip.



Asimismo, Viettel mantiene operativos sus puntos de atención y equipos móviles de asistencia, además de una línea de atención domiciliaria para personas mayores y con discapacidad a través del número 18008098.



Por su parte, VinaPhone suspendió desde las 09:00 horas del mismo día los servicios salientes de cerca de tres millones de líneas que aún no habían completado el proceso de verificación.



La compañía ofrece la validación en línea mediante la aplicación My VNPT o a través de VNeID para los ciudadanos que disponen de una cuenta de identificación electrónica (VNeID) de nivel 2. Los usuarios también pueden acudir a los centros de atención de VinaPhone y VNPT en todo el país para recibir asistencia directa.



Según la normativa vigente, los abonados afectados dispondrán de un plazo adicional de 60 días, hasta el 15 de agosto, para completar la verificación. Transcurrido ese período, las líneas que continúen sin validar la información serán suspendidas totalmente.



Cinco días después de la suspensión total, si el usuario sigue sin realizar la verificación, el operador procederá a cancelar definitivamente el servicio conforme a las disposiciones legales.



Las empresas de telecomunicaciones advirtieron que la interrupción del servicio puede afectar significativamente las comunicaciones diarias de los usuarios, especialmente de aquellos que utilizan sus números telefónicos para recibir códigos OTP bancarios, realizar transacciones electrónicas, acceder a servicios públicos digitales o desarrollar actividades comerciales.



Los operadores señalaron además que el servicio será restablecido inmediatamente después de que el usuario complete con éxito el proceso de verificación, sin necesidad de esperar a nuevas fechas límite./.

VNA