Felicitan a los fieles del Budismo Tu An Hieu Nghia por su festividad

Hanoi (VNA) - Con motivo de la celebración de Tam Hop, una de las festividades más importantes del Budismo Tu An Hieu Nghia, la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, envió una carta de felicitación al Consejo Administrativo Central, a los dignatarios, funcionarios religiosos y seguidores de esta confesión.



En su mensaje, la dirigente destacó que el Budismo Tu An Hieu Nghia, una religión autóctona de Vietnam, tiene como fundamento la gratitud hacia los Cuatro Grandes Favores -los padres y antepasados, la patria, las Tres Joyas y los compatriotas-, promoviendo valores como la piedad filial, el patriotismo, la solidaridad comunitaria, la compasión y la responsabilidad con el país.



Según señaló, estos principios han contribuido a fortalecer las tradiciones culturales y morales de la nación, consolidar el gran bloque de unidad nacional y acompañar al pueblo vietnamita en la construcción y defensa de la Patria.



Bui Thi Minh Hoai expresó además su reconocimiento a los aportes realizados por el Consejo Administrativo Central y los fieles de esta confesión religiosa, quienes en los últimos años han participado activamente en los movimientos de emulación patriótica y las campañas impulsadas por el Frente de la Patria de Vietnam, así como en iniciativas de bienestar social, beneficencia, ayuda humanitaria, gratitud a quienes contribuyeron al país y apoyo a personas en situación vulnerable.



La presidenta subrayó que estas acciones han contribuido de manera concreta al desarrollo de las localidades y del país, al tiempo que fortalecen la cohesión social y el espíritu de solidaridad nacional.



En la carta también resaltó que la festividad Tam Hop de este año se celebra en un contexto especialmente significativo para Vietnam, tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, las elecciones de diputados de la XVI Asamblea Nacional y de los Consejos Populares para el período 2026-2031, así como del XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam para el mismo mandato.



A juicio de la dirigente, estos acontecimientos continúan reforzando la confianza de la población, alimentando las aspiraciones de desarrollo y potenciando la fuerza de la gran unidad nacional, elementos clave para impulsar un crecimiento rápido y sostenible en la nueva etapa de desarrollo del país.



Asimismo, manifestó su confianza en que el Consejo Administrativo Central, los dignatarios, funcionarios religiosos y fieles del Budismo Tu An Hieu Nghia seguirán promoviendo la tradición patriótica y el lema “Practicar los Cuatro Favores, vivir con gratitud y contribuir a la gran unidad nacional”, alentando a los creyentes a cumplir las directrices del Partido y las leyes del Estado, así como a participar activamente en los movimientos patrióticos y las campañas promovidas por el Frente de la Patria de Vietnam.



La presidenta concluyó deseando salud, paz y felicidad a todos los dignatarios, funcionarios religiosos y seguidores del Budismo Tu An Hieu Nghia, y expresó sus mejores deseos para el éxito de la festividad Tam Hop de 2026./.

VNA