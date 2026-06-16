Vietnam impulsa cooperación en industria de defensa durante Feria Eurosatory 2026

Hanoi (VNA) - Una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa de Vietnam, encabezada por el viceministro Nguyen Truong Thang, participa en la feria internacional de armamento terrestre Eurosatory 2026, celebrada en Francia, del 15 al 19 de junio.



Celebrada cada dos años, Eurosatory es una de las mayores exposiciones mundiales dedicadas a la defensa terrestre. La edición de este año reúne a más de 300 delegaciones oficiales procedentes de cerca de 100 países y a casi dos mil empresas del sector de defensa de más de 60 naciones.



La participación de Vietnam en el evento constituye una oportunidad para seguir profundizando su integración internacional, ampliar las relaciones de defensa con socios extranjeros y acceder a avances científicos y tecnológicos que contribuyan a la modernización de las Fuerzas Armadas.



Asimismo, permite presentar las capacidades de la industria de defensa vietnamita y promover la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, prevista para diciembre próximo en Hanoi.



En el marco de la feria, el coronel general Nguyen Truong Thang y su comitiva visitaron diversos pabellones nacionales y mantuvieron reuniones con importantes grupos y empresas francesas del sector, entre ellas Airbus y UNAC.



La parte vietnamita propuso reforzar la cooperación en ámbitos como la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, la asistencia técnica y el desarrollo de la industria de defensa.



Asimismo, alentó a las empresas de ambos países a ampliar sus vínculos de colaboración e invitó a los socios internacionales a participar en la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026.



Ese mismo día, la delegación visitó el estand de Gremsy, empresa vietnamita presente en la exposición. La participación de esta compañía fue valorada como una muestra de la capacidad de innovación del sector tecnológico vietnamita y de su potencial para integrarse más profundamente en la cadena global de valor de la industria de defensa.



Además de las actividades profesionales y comerciales, la delegación llevó a cabo diversas iniciativas de promoción de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026.



Representantes vietnamitas se reunieron con responsables de Eurosatory y empresas internacionales del sector para intercambiar experiencias sobre la organización, gestión y promoción de grandes eventos, así como para cursar invitaciones oficiales a futuros participantes.



Con motivo de la feria, el coronel general Nguyen Truong Thang asistió a una recepción ofrecida a los jefes de delegación por el ministro francés de las Fuerzas Armadas y de los Veteranos.



Sostuvo encuentros con la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y de los Veteranos, Catherine Vautrin, y con el general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia. Las autoridades militares francesas valoraron positivamente la presencia de la delegación vietnamita y expresaron su interés en seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de defensa.



Previamente, el 14 de junio, la delegación visitó la Embajada de Vietnam en Francia y rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh.



La participación en Eurosatory 2026 contribuye a reforzar la cooperación en defensa entre Vietnam, Francia y otros socios internacionales, al tiempo que brinda a la industria de defensa vietnamita mayores oportunidades para acceder a nuevas tecnologías, ampliar la investigación y la producción, y promover la transferencia tecnológica./.

VNA