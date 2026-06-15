Vietnam reduce más de 3.400 trámites administrativos y condiciones comerciales

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam ha instruido de manera enérgica la reducción y simplificación de los trámites administrativos y las condiciones de negocios, además de impulsar la descentralización de competencias en la resolución de estos procesos en todo el territorio nacional.



Desde abril de 2026 hasta la fecha, el Ejecutivo emitió 11 resoluciones destinadas a abolir un total de 56 sectores y profesiones de inversión empresarial condicional.



En comparación con lo estipulado en la Ley de Inversión de 2025, el número de estas actividades comerciales reguladas se redujo en más del 28%, al pasar de 198 a 142 sectores, al tiempo que mediante los mencionados decretos se modificaron otras 14 áreas de negocios sujetos a condiciones.



Con el objetivo de armonizar las normativas con las resoluciones del Gobierno, los ministerios y sectores de la administración pública emitieron 16 circulares bajo sus respectivas competencias institucionales. A través de estos instrumentos jurídicos, las autoridades ejecutaron la eliminación y simplificación de tres mil 466 trámites administrativos y condiciones comerciales, dentro de los cuales se transfirieron 342 procedimientos desde el nivel central hacia las instancias locales.



Asimismo, el plan integral contempló la supresión de 697 trámites, la optimización de otros 673 y la eliminación definitiva de mil 754 condiciones de negocios.



Como resultado de estas reformas estructurales, el tiempo requerido para el cumplimiento de las gestiones administrativas disminuyó en un 53%, equivalente a una reducción de 51 mil 247 días frente a los 96 mil 675 registrados anteriormente, mientras que los costos de cumplimiento normativo se redujeron en un 54,6% en comparación con los indicadores de 2024, lo que representa un ahorro proyectado para la sociedad de aproximadamente 935 millones de dólares anuales.



La tasa de recorte y simplificación de las barreras burocráticas y las condiciones comerciales garantizó el cumplimiento de las metas esenciales establecidas en la Conclusión número 18 del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, relativa al Plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública, el pago de pasivos y la inversión pública a mediano plazo para el quinquenio 2026-2030, una estrategia estrechamente vinculada al objetivo estatal de alcanzar un ritmo de crecimiento económico de dos dígitos.



Hasta finales de mayo de 2026, el país del Sudeste Asiático contabilizó un inventario general de cinco mil 596 trámites administrativos. De esa cifra global, las instituciones de nivel ministerial gestionan mil 595 procedimientos, lo que representa el 28,5% del total nacional; mientras que los órganos de nivel provincial administran dos mil 950 trámites, abarcando las gestiones de entidades de supervisión vertical como las oficinas de impuestos y el sistema de seguro social, para concentrar el 52,7%.



A nivel comunal se procesan 937 trámites, equivalentes al 16,8%, incluyendo las gestiones de organismos sectoriales de escala regional. Por su parte, otras entidades públicas que engloban a las misiones diplomáticas de Vietnam en el exterior, los hospitales y los centros escolares ejecutan 114 trámites oficiales, cifra que representa el 2% restante del volumen nacional.



De manera paralela a la simplificación de los procesos burocráticos, el Gobierno vietnamita potenció la ejecución de los servicios públicos en entornos virtuales de alta conectividad.



El Portal Nacional de Servicios Públicos mantiene publicados cinco mil 816 trámites administrativos de libre acceso y se encuentra integrado con 151 sistemas de información y bases de datos pertenecientes a los diversos ministerios, sectores y localidades.



La referida plataforma digital mantiene una interconexión fluida con los 34 sistemas informáticos provinciales destinados a la resolución de expedientes, facilitando la tramitación en línea de cerca de cinco mil servicios gubernamentales.



El portal registra más de un millón de cuentas de usuarios verificadas mediante la Base de Datos Nacional sobre Población, una iniciativa tecnológica que eleva la calidad de la atención al ciudadano, disminuye las solicitudes repetitivas de información y optimiza el uso y la explotación de los datos digitales de los usuarios en los procesos de gestión institucional./.

VNA