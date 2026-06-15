Cooperación franco-vietnamita impulsa desarrollo integral de niños en provincia de Bac Ninh

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - El embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, realizó hoy una visita de trabajo al Centro de Protección Social Integral de la provincia norteña de Bac Ninh, donde se desarrollan diversos programas de apoyo a los niños en coordinación con la Asociación para la Infancia de Vietnam (EPVN).



Durante el encuentro, Le Xuan Loi, vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, destacó que las relaciones entre Vietnam y Francia se sustentan en una larga tradición de amistad, respeto mutuo y cooperación. Subrayó además que los intercambios entre pueblos, la educación, la salud y el bienestar social desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones y en la promoción de valores humanitarios.



En tal sentido, apuntó que Bac Ninh mantiene el compromiso de vincular el crecimiento económico con el desarrollo humano y la garantía de la seguridad social, otorgando una atención prioritaria a los niños en circunstancias especiales. Asimismo, valoró los aportes concretos realizados en los últimos años por la Embajada de Francia y la EPVN a través de actividades y programas implementados en el Centro de Protección Social Integral de la provincia.



El funcionario expresó su deseo de que Olivier Brochet continúe actuando como puente para promover la llegada de empresas e inversores de Francia a Bac Ninh, así como para fortalecer la cooperación en los ámbitos cultural, patrimonial y turístico, especialmente en la preservación y promoción de los bienes reconocidos por la UNESCO.



Asimismo, propuso que la Embajada de Francia y la EPVN continúen desarrollando programas de atención médica, apoyo psicológico, educación en habilidades para la vida, enseñanza de idiomas extranjeros e intercambios juveniles, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y jóvenes de la localidad.



Por su parte, Olivier Brochet manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados a través de la cooperación entre la EPVN y el centro durante los últimos años. Según el diplomático, la colaboración entre una organización francesa y una institución de protección social vietnamita constituye una muestra concreta y significativa de los lazos de amistad entre los dos pueblos.



El embajador también destacó las contribuciones de la EPVN a lo largo de más de dos décadas de actividad, subrayando que la organización no solo ha brindado apoyo a los niños vietnamitas, sino que también contribuye a acercar y difundir entre la sociedad francesa una imagen positiva de Vietnam, su cultura y su gente.



El embajador hizo notar la atención prestada por las autoridades competentes de Vietnam a la labor del cuidado infantil, y consideró que el acompañamiento de la EPVN no solo se traduce en apoyo material, sino también en el cuidado de la salud mental. Muchos estudiantes franceses de áreas terapéuticas han asistido a jornadas de intercambio, apoyo y transferencia de conocimientos con niños con discapacidad, incluidos niños con discapacidad auditiva.



En el último tiempo, la cooperación entre el Centro de Protección Social Integral de Bac Ninh, la EPVN y las delegaciones de expertos y estudiantes voluntarios de Francia ha generado resultados significativos en beneficio de los niños acogidos por la institución.



Entre finales de mayo y mediados de junio de 2026, especialistas y voluntarios franceses llevaron a cabo diversas actividades de atención médica, apoyo psicológico y educación en habilidades para la vida.



En particular, una delegación integrada por seis estudiantes de medicina organizó jornadas de revisión sanitaria, exámenes oftalmológicos y asistencia para la entrega de gafas a menores con problemas de refracción. Asimismo, impartió talleres sobre primeros auxilios, higiene bucodental y educación para la salud.



Por otra parte, un grupo de ocho expertos y estudiantes especializados en terapia del habla aplicó métodos de intervención dirigidos a niños con autismo, discapacidad auditiva y dificultades del lenguaje, orientando al personal del centro en las habilidades terapéuticas adecuadas.



También se organizaron actividades de intercambio cultural, deportivo y de experiencias prácticas, contribuyendo a apoyar el desarrollo integral y la inserción comunitaria de los niños en situaciones especiales.



Con este motivo, Olivier Brochet y la delegación de trabajo recorrieron las áreas residenciales del Centro de Protección Social Integral de Bac Ninh, donde compartieron momentos de intercambio con los niños y los adultos mayores acogidos en la institución y les entregaron obsequios como muestra de solidaridad y apoyo. Al mismo tiempo, participaron en la ceremonia de inauguración de una cancha de pickleball financiada por la EPVN./.

VNA