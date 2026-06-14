Salud

Vietnam transfiere a Francia técnica de reproducción asistida

Casi 30 años después de haber recibido de Francia la tecnología de fecundación in vitro (FIV), Vietnam transfirió por primera vez una técnica de reproducción asistida al país que anteriormente le brindó apoyo, reafirmando la madurez y el creciente prestigio de la medicina vietnamita.

Miembros clave del proyecto OPKAP. (Fuente: VNA)
Miembros clave del proyecto OPKAP. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Casi 30 años después de haber recibido de Francia la tecnología de fecundación in vitro (FIV), Vietnam transfirió por primera vez una técnica de reproducción asistida al país que anteriormente le brindó apoyo, reafirmando la madurez y el creciente prestigio de la medicina vietnamita.​

A principios de abril de 2026, la profesora asociada y doctora Vuong Thi Ngoc Lan, vicerrectora y jefa del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh, junto con Le Hoang Anh, jefe del laboratorio del Hospital My Duc, viajaron a Francia para apoyar la transferencia de la técnica de maduración in vitro bifásica de ovocitos (IVM bifásica) en el Hospital Saint Joseph, en la ciudad de Marsella.​

Según Ngoc Lan, la IVM bifásica ofrece una alternativa terapéutica segura, eficaz y menos invasiva para las pacientes. La formación práctica en el propio centro de implementación permite al personal médico dominar rápidamente el procedimiento y aplicarlo con mayor confianza en la práctica clínica.​

Hace cuatro años, médicos franceses viajaron a Vietnam para conocer el modelo de IVM bifásica. Tras completar los procedimientos administrativos, invertir en equipamiento y seleccionar a las pacientes, esta técnica comenzó a aplicarse oficialmente en Francia con el apoyo de especialistas vietnamitas.​

La doctora Isabelle Koscinski, bióloga del Hospital Saint Joseph, explicó que decidió acudir a Vietnam después de asistir al congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), celebrado en Milán (Italia) en 2022, donde el médico vietnamita Ho Manh Tuong presentó los resultados obtenidos con la IVM bifásica. Más allá de la eficacia del tratamiento, destacó la filosofía de reducir la intervención hormonal manteniendo una calidad óptima de los ovocitos.​

Para poner en marcha el proyecto de investigación OPKAPAMIV en Francia, el equipo tuvo que completar un proceso preparatorio de cuatro años, que incluyó la obtención de autorizaciones por parte de las agencias reguladoras de medicamentos, los comités de ética y los organismos encargados de supervisar las actividades de reproducción asistida en el país.​

El proyecto reúne a especialistas de Bélgica, Vietnam y Francia. El grupo belga aporta la base científica y los medios de cultivo; el vietnamita brinda apoyo técnico; y el francés se encarga de la selección de pacientes y de la realización de procedimientos especializados.​

Los días 8 y 9 de abril de 2026 se efectuaron las cuatro primeras recuperaciones de ovocitos en el Hospital Saint Joseph con la participación directa de médicos vietnamitas. Según la doctora Koscinski, el apoyo de sus colegas vietnamitas fue decisivo para el exitoso inicio del proyecto, abriendo nuevas oportunidades de tratamiento para pacientes con infertilidad en Francia.​

La IVM bifásica es una técnica de reproducción asistida que permite obtener ovocitos, generar embriones y lograr el embarazo sin necesidad de estimulación ovárica hormonal. Los ovocitos inmaduros se recuperan en cualquier momento del ciclo menstrual y se cultivan en un medio especializado hasta alcanzar la madurez; posteriormente, son fecundados y los embriones resultantes se transfieren al útero.​

Este método resulta especialmente adecuado para mujeres con síndrome de ovario poliquístico, baja respuesta ovárica o contraindicación para la estimulación ovárica, así como para aquellas que requieren preservar su fertilidad antes de someterse a tratamientos oncológicos. La IVM bifásica permite reducir las intervenciones médicas sin comprometer la eficacia del tratamiento. Además, puede aplicarse en casos de infertilidad de origen masculino, siempre que la mujer reúna las condiciones clínicas necesarias.​

Actualmente, la IVM bifásica se ha implementado en más de diez países, entre ellos Vietnam, considerado uno de los pioneros en el desarrollo y aplicación de esta técnica, con numerosos resultados positivos./.

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