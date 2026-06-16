Transformación digital impulsa gestión de salud en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La plataforma de Salud Pública del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh actualizó hasta el 15 del presente mes los datos sanitarios de más de 2,3 millones de personas, se informó hoy aquí.



Se trata de los primeros datos fundamentales de gran importancia en la hoja de ruta para crear registros médicos electrónicos para cada ciudadano de la urbe, lo que ayuda a gestionar la salud de las personas a lo largo del ciclo vital, así como a la prevención, la detección temprana de enfermedades y al mejoramiento de la eficacia del cuidado de salud a toda la población en el proceso de transformación digital.



De acuerdo con el Departamento, de los más de 2,3 millones de personas cuyos datos de salud se han actualizado electrónicamente, casi 2,2 millones de registros corresponden a datos de exámenes médicos de alumnos y casi 131 mil son datos de personas que se han sometido a exámenes desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha.



Tang Chi Thuong, director de la entidad, subrayó que el Departamento está trabajando en estrecha colaboración con el Centro de Transformación Digital municipal para acelerar la finalización de los historiales médicos electrónicos de los pobladores e integrarlos en la aplicación “Ciudadano Digital”.



Todos los resultados de los chequeos médicos rutinarios se actualizarán en la historia clínica electrónica para crear los datos de salud iniciales de cada ciudadano.



El funcionario evaluó altamente que el hecho de crear y conectar estos datos no solo ayuda a las personas a monitorear y administrar fácilmente su propia información de salud en el entorno digital, sino que también crea una base para que las instalaciones sanitarias exploten, actualicen y utilicen datos continuamente, brindando así mejores servicios a la población.



Según datos oficiales, una serie de localidades en Ciudad Ho Chi Minh han registrado un alto número de personas que recibieron chequeos médicos, especialmente la comuna de An Nhon Tay con nueve mil 419 y la de Ba Diem con siete mil 653.



Sin embargo, Tang Chi Thuong comentó que algunas localidades aún no han actualizado completamente los datos en el software de gestión.



Por lo tanto, instó a los Comités Populares de los barrios, comunas y zonas especiales a revisar y comparar urgentemente los datos reales con los actualizados en el sistema; así como organizar el registro completo, preciso y oportuno de los resultados de los exámenes de salud de las personas de acuerdo con las regulaciones.



También hizo hincapié en la importancia de continuar completando la lista de personas que pueden optar a los chequeos médicos, aumentar las tareas de comunicación y animar a la población a participar en el programa; además, se busca coordinar estrechamente con los centros sanitarios asignados para acelerar el ritmo de trabajo y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos./.

VNA