Hanoi (VNA) - Los jugadores con discapacidad física de Vietnam tuvieron una actuación sobresaliente en el 25º Campeonato Mundial Individual de Ajedrez Estándar IPCA (Asociación Internacional de Ajedrez Físicamente Discapacitado) 2026, celebrado en España, donde consiguió un total de cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce.



Según la Autoridad de Deportes de Vietnam, el torneo se desarrolló del 1 al 13 de junio y reunió a más de 70 jugadores de 18 países y territorios.



Vietnam estuvo representado por dos atletas, Doan Thu Huyen y Tran Thi Bich Thuy, bajo la dirección del entrenador Bui Quang Vu.



La gran protagonista fue Tran Thi Bich Thuy, quien se adjudicó tres de las cuatro medallas de oro. En la categoría femenina de silla de ruedas, dominó las tres modalidades —ajedrez estándar, rápido y blitz— logrando un impresionante triplete de oro.



Equipo vietnamita brilla en campeonato mundial de ajedrez IPCA 2026 (Foto: hanoimoi.vn)

Su éxito continuó en la categoría abierta femenina, que reunió a varias jugadoras internacionales de gran nivel y experiencia. Allí sumó dos medallas de plata en ajedrez estándar y blitz, además de una medalla de bronce en ajedrez rápido, convirtiéndose en la atleta vietnamita más destacada del torneo de este año.



Por su parte, Doan Thu Huyen también firmó una destacada participación. Con siete victorias en nueve partidas, se colgó la medalla de oro en la modalidad de ajedrez rápido de la categoría abierta femenina.



El entrenador Bui Quang Vu señaló que el calendario competitivo de 11 días fue exigente, con una alta densidad de partidas y rivales de gran nivel que supusieron un desafío importante para los deportistas.



Sin embargo, impulsados por la determinación y el orgullo nacional, los jugadores vietnamitas lograron superar estas dificultades y obtener resultados sobresalientes, añadió, destacando que el éxito en la IPCA 2026 refleja una preparación meticulosa y la dedicación constante de los atletas.



Los logros en la IPCA 2026 ponen de relieve el sólido desarrollo del deporte para personas con discapacidad en Vietnam, contribuyendo a consolidar aún más la creciente presencia del ajedrez vietnamita en el escenario deportivo mundial. /.