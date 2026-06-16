Impulsan la cooperación e intercambio cultural entre Corea del Sur y Vietnam

​

Seúl (VNA) - La ceremonia de inauguración del Centro de Intercambio Cultural Corea del Sur-Vietnam (KVCC) y del Espacio de Arte Vietnam–Corea del Sur se celebró recientemente en la ciudad de Daegu, con la participación de representantes de la Fundación Cultural Multicultural de Corea del Sur.

En el evento celebrado el pasado fin de semana, la cónsul general de Vietnam en Busan, Doan Phuong Lan, expresó su reconocimiento a la iniciativa, subrayando que la cultura y el arte constituyen un puente cercano para fortalecer el entendimiento y la conexión entre los pueblos.

Señaló que el Espacio de Arte Vietnam-Corea no solo exhibe obras de artistas de ambos países, sino que también refleja la Asociación Estratégica Integral bilateral, basada en la comprensión, el intercambio y la confianza.

La diplomática destacó además el papel de la Fundación Multicultural de Corea del Sur en la implementación de actividades de apoyo en salud, educación y asistencia comunitaria, incluida la comunidad vietnamita en Daegu.

Reafirmó que el Consulado General de Vietnam en Busan colaborará estrechamente con el KVCC para promover más actividades de intercambio cultural, con el objetivo de convertir este centro en un punto de encuentro habitual entre los ciudadanos de ambos países.

El presidente del Consejo del distrito de Dalseo, Seo Min Woo, aseguró que la administración local continuará apoyando a las familias multiculturales, incluidas las coreano-vietnamitas, y promoverá actividades para que los niños comprendan mejor la cultura vietnamita y fortalezcan los vínculos con sus raíces.

Por su parte, el presidente de la Fundación Multicultural de Corea del Sur, Kwon Jae Haeng, destacó que la participación de representantes de ambos países demuestra la amistad y la confianza mutua.

Añadió que la fundación seguirá impulsando el KVCC como un espacio de conexión a través de la cultura y el arte, con el fin de construir una base sostenible de cooperación para las futuras generaciones.

En esta ocasión, la cónsul general Doan Phuong Lan entregó al KVCC una pintura realizada por niños con discapacidad de Vietnam, elaborada a partir de retazos de tela, que simboliza el deseo de una amistad duradera entre ambos pueblos a través de la imagen de dos mujeres tomadas de la mano junto a las flores nacionales y trajes tradicionales de Vietnam y Corea del Sur./.

​