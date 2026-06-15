Festival “Bonjour Vietnam” promueve la cultura vietnamita en París

París (VNA) - La tercera edición del festival cultural “Bonjour Vietnam” se celebró en París, atrayendo a un gran número de vietnamitas en el extranjero, amigos franceses y jóvenes de diversos países.



Celebrado los días 13 y 14 de junio en el Centro Cultural de Vietnam en París, el festival tuvo como objetivo presentar la cultura de la nación indochina al público internacional a través de diversas actividades, entre ellas la exposición fotográfica “Vietnam a través de los cinco sentidos”, un espacio de gastronomía callejera vietnamita, talleres de pintura popular Dong Ho y caligrafía, así como la pintura sobre sombreros cónicos, abanicos de papel y libélulas de bambú. Uno de los puntos destacados fue el programa artístico “Colores de Vietnam”.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, el artista meritorio Tang Thanh Son, subdirector del Centro Cultural de Vietnam en Francia, afirmó que el festival no solo es un evento de promoción cultural, sino también una plataforma para fomentar el amor por la patria entre las jóvenes generaciones de vietnamitas en el extranjero.



Según Thanh Son, tras tres años de organización, el programa ha creado un espacio donde los jóvenes pueden aprender, preservar y promover los valores culturales vietnamitas entre los amigos internacionales. Aunque cada edición presenta temas y actividades diferentes, su misión central sigue siendo fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces.



Señaló que el programa de este año se preparó durante varios meses con la participación activa de jóvenes vietnamitas que viven en distintos países. Una característica destacada fue que el programa artístico fue concebido, organizado e interpretado por los propios jóvenes participantes.



Hoang Thu Trang, miembro del comité organizador, indicó que todas las etapas del programa, desde la elaboración de ideas hasta los ensayos y la puesta en escena, fueron realizadas por jóvenes de entre 14 y 20 años procedentes de Vietnam, Francia, Estados Unidos, Australia y China.



El festival también dejó una fuerte impresión en los participantes del campamento de verano 2026 en Francia. Dang Phan Anh, estudiante de 12.º grado de Vietnam, afirmó que las actuaciones, la música y el ambiente claramente vietnamitas le hicieron sentir como si hubiera regresado a casa.



Este proyecto comunitario sin fines de lucro también atrajo a visitantes franceses interesados en conocer más sobre Vietnam. A través de la música, el arte, la gastronomía y las experiencias culturales, el festival continúa promoviendo la imagen de Vietnam en Francia y fortaleciendo los intercambios entre generaciones de vietnamitas en el extranjero y amigos internacionales, acercando cada vez más la cultura vietnamita al mundo./.

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