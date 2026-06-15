Programa de intercambio artístico refuerza lazos culturales entre Vietnam y Japón

Tokio (VNA) - El programa de intercambio cultural y artístico “Huong sac Viet Nam” (Esencia de Vietnam) se celebró en Japón el 14 de junio, reuniendo a funcionarios, artistas y miembros de la comunidad vietnamita y japonesa en una celebración del patrimonio cultural y la amistad entre ambos países.



En su intervención, el cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, afirmó que el programa sirvió como una plataforma significativa para presentar y promover el rico patrimonio cultural de Vietnam ante el público internacional, al tiempo que fortaleció la solidaridad dentro de la comunidad vietnamita en Japón y fomentó el vínculo con sus raíces.



Valoró la participación de reconocidos artistas de Vietnam, cuyas actuaciones contribuyeron a acercar los valores culturales tradicionales a los vietnamitas en el extranjero y a fortalecer los lazos emocionales con la patria.



Le Thuong, presidenta de la Asociación Vietnamita en la región de Kansai y jefa del comité organizador, subrayó que la cultura es el alma de una nación y un vínculo esencial que conecta a los vietnamitas en el extranjero con su lengua, tradiciones e identidad cultural.



En la era de la globalización, preservar los valores culturales vietnamitas no solo ayuda a mantener la cohesión comunitaria en el extranjero, sino que también contribuye a promover la imagen de Vietnam y su pueblo ante amigos internacionales, señaló.



Los organizadores describieron el programa como más que una simple actuación artística, calificándolo como un espacio cultural donde las tradiciones vietnamitas pueden preservarse, exhibirse y transmitirse a las generaciones futuras.



También brindó una oportunidad a la comunidad vietnamita en Japón para reflexionar sobre los esfuerzos destinados a mantener la lengua, la cultura y las tradiciones vietnamitas en el extranjero.



El profesor y artista Chu Bao Que destacó que la preservación y promoción de los valores culturales tradicionales es una responsabilidad compartida por todos los vietnamitas, tanto dentro como fuera del país.



Señaló que tesoros culturales vietnamitas como el canto folclórico Quan ho, las pinturas populares Dong Ho y otras formas artísticas tradicionales están recibiendo un creciente reconocimiento internacional, lo que demuestra la vitalidad duradera del patrimonio cultural de la nación.



Que expresó su confianza en que la comunidad vietnamita en Japón continuará actuando como embajadora cultural activa y como puente de amistad entre ambos países.



Uno de los momentos destacados del programa de este año fue la proyección del documental Nguoi giu hon di san (Los guardianes del patrimonio), ganador del Premio Loto de Oro en 2025. La película narra historias de personas dedicadas a preservar los valores culturales tradicionales de Vietnam y transmite el mensaje de que el patrimonio solo puede perdurar cuando las generaciones sucesivas lo valoran, protegen y promueven.



El público en Osaka también disfrutó de diversas actuaciones tradicionales. A través de la música, la narración y actividades de intercambio cultural, el programa fomentó el orgullo nacional entre los vietnamitas en el extranjero y ofreció al público japonés una visión más profunda de un Vietnam rico en tradiciones, identidad cultural y aspiraciones de futuro.



El evento concluyó en un ambiente cálido y emotivo, dejando una impresión duradera en los participantes, artistas, miembros de la comunidad vietnamita y amigos japoneses./.

VNA