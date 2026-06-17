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Da Nang estrena nuevo espacio cultural dedicado a la cerámica vietnamita

La Aldea de la Cerámica Vietnamita inicia operaciones en Da Nang como nuevo destino cultural y turístico dedicado a la artesanía tradicional.

Inauguración de la fase de pruebas (soft opening) del proyecto “Lang Gom Viet” (Foto: VNA)
Inauguración de la fase de pruebas (soft opening) del proyecto “Lang Gom Viet” (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - La empresa alfarera DHC Ceramics anunció la apertura en fase de pruebas (soft opening) del proyecto “Lang Gom Viet” (Aldea de la Cerámica Vietnamita), un espacio concebido para promover la cultura y las experiencias vinculadas a este oficio tradicional en la ciudad central de Da Nang.

Creada con el propósito de preservar y difundir los valores de la cerámica vietnamita, la Aldea aspira a convertirse en un nuevo atractivo cultural y turístico de la ciudad, al tiempo que impulsa la producción de souvenires con identidad local para atender a los visitantes.

En este espacio, diversos símbolos culturales y turísticos de Da Nang, como la pagoda Linh Ung, Ngu Hanh Son (Montañas de Mármol), el complejo Ba Na Hills y la zona turística Nui Than Tai, son recreados en piezas cerámicas, dando lugar a productos artesanales que reflejan la identidad propia de la urbe.

Además de funcionar como centro de exhibición y promoción de productos, la Aldea de la Cerámica Vietnamita está concebida como un espacio cultural abierto donde los visitantes pueden conocer la historia de este oficio tradicional, observar las distintas etapas de elaboración de las piezas, interactuar con los artesanos y participar directamente en actividades prácticas de creación cerámica.

Durante la ceremonia, Phan Van Ton, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la comuna de Ba Na, destacó que la inversión en la construcción y puesta en funcionamiento de la Aldea de la Cerámica Vietnamita no solo tiene relevancia desde el punto de vista productivo y comercial, sino que también contribuye a preservar y promover los valores culturales tradicionales, al tiempo que crea un producto turístico distintivo para la localidad.

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Los visitantes aprecian los productos de la Aldea de la Cerámica Vietnamita (Foto: VNA)


Según el funcionario, en un contexto en el que Da Nang impulsa activamente el desarrollo de las industrias y el turismo culturales, además de fomentar la participación del sector privado en actividades de alto valor agregado, este proyecto constituye un ejemplo concreto de la vinculación entre cultura y turismo, en línea con las orientaciones de desarrollo de la ciudad.

Asimismo, expresó su confianza en que la Aldea se consolidará como un nuevo atractivo cultural y turístico de la zona de Ba Na, contribuyendo a promover la imagen local, atraer a más visitantes y generar nuevas oportunidades de empleo para la población.

Por su parte, Le Thi Bich Huong, directora de Comunicación y Marketing de DHC Ceramics, indicó que la firma no solo apunta a elaborar productos cerámicos de calidad, sino que también desea construir un producto cultural con el sello propio de Da Nang.

“Cada souvenir contará una historia sobre la ciudad y permitirá a los visitantes conservar gratos recuerdos de su viaje. A largo plazo, también aspiramos a acercar el arte de la cerámica a la comunidad, especialmente a las generaciones más jóvenes”, compartió.

DHC Ceramics informó que ha destinado cerca de 3,8 millones de dólares a la primera fase de desarrollo, que comprende los talleres de producción, las áreas de exhibición, los espacios interactivos y otras infraestructuras necesarias para la operación del lugar.

En una etapa posterior, la empresa prevé impulsar una segunda fase con una inversión estimada de 5,7 millones de dólares, orientada a ampliar los servicios vinculados al turismo, la educación y las experiencias culturales.

De acuerdo con el plan establecido, una vez concluido el período de operación de prueba, la Aldea de la Cerámica Vietnamita continuará completando las instalaciones pendientes con el objetivo de consolidarse como uno de los destinos más singulares de Da Nang para el descubrimiento de la artesanía tradicional y las experiencias culturales./.

VNA
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