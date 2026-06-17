“Princesa Anio” debutó como musical en ciudad japonesa

Tokio (VNA) - La cónsul general de Vietnam en la ciudad japonesa de Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong, asistió al estreno de “Princesa Anio”, una ópera que narra una historia de amor del siglo XVII entre una princesa vietnamita y un comerciante nipón.



Según los registros históricos, la princesa Anio, también conocida como princesa Ngoc Hoa, era hija del señor Nguyen Phuc Nguyen, quien ascendió al poder en 1613. Se enamoró del comerciante y samurái japonés Araki Sotaro durante sus viajes comerciales a Hoi An. En 1620, Sotaro la llevó a su ciudad natal en Nagasaki. Lo que en un inicio pudo parecer un matrimonio diplomático se convirtió en un vínculo de por vida, ya que ella permaneció en Japón el resto de su vida y es recordada como la primera esposa extranjera en la historia japonesa.



Nagasaki la acogió por su belleza, elegancia y carácter amable. Ella llamaba cariñosamente a su esposo “Anh oi” (“Mi querido” en vietnamita), y los habitantes locales pronto la apodaron princesa Anio, o Anio-san, una adaptación fonética de esa expresión. Hoy en día, su llegada sigue siendo conmemorada en la procesión de los “barcos con sello rojo” del festival Nagasaki Kunchi, un ritual que celebra las rutas marítimas que conectaron a Japón con el Sudeste Asiático, incluido Vietnam, a finales del siglo XVI y principios del XVII.



Este romance transoceánico perdura como símbolo de devoción y como un temprano puente cultural entre Vietnam y Japón. Ha inspirado numerosas obras artísticas, en particular el musical “Princesa Anio”, estrenado por primera vez para conmemorar medio siglo de relaciones diplomáticas.



En su intervención, Mai Phuong describió esta unión no solo como un enlace dinástico, sino también como un símbolo vivo de más de 400 años de amistad e intercambio bilateral. Señaló que la ópera se basa en ese legado para transmitir a las audiencias modernas, especialmente a los jóvenes, valores compartidos de amistad, entendimiento mutuo y respeto.



Los intercambios culturales y entre pueblos han sido durante mucho tiempo uno de los pilares más importantes de las relaciones entre Vietnam y Japón. Proyectos como “Princesa Anio” permiten a los ciudadanos de ambos países, especialmente a los jóvenes, comprender mejor la historia, las tradiciones y los valores humanistas del otro, fomentando así la confianza mutua, la conexión y la amistad, afirmó.



El Consulado General continuará trabajando estrechamente con las autoridades locales, los grupos de amistad y la comunidad vietnamita en la región de Kyushu para intensificar los intercambios culturales, contribuyendo así al desarrollo sustancial y sostenible de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón, añadió./.

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