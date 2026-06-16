Casi 40 mil fotografías de la EFEO abren perspectivas para reconocimiento como Patrimonio Documental Mundial

Hanoi (VNA) - La Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (ACS), en coordinación con la Escuela Francesa de Extremo Oriente (EFEO) en París y la Oficina de la UNESCO en Hanoi, celebró un seminario científico internacional bajo el tema “La colección fotográfica de la EFEO: potencial patrimonial”, con el objetivo de profundizar las investigaciones y reafirmar el valor histórico, científico y cultural de la colección fotográfica de dicha institución.



En su discurso de inauguración, Dang Xuan Thanh, vicepresidente de la ACS y subjefe de la Comisión Nacional Vietnamita para la UNESCO, destacó que durante el siglo XX las fotografías de la EFEO fueron utilizadas como una fuente documental de referencia para la arqueología, la conservación del patrimonio, la compilación de documentos y los estudios etnográficos y arquitectónicos.



Añadió que, en un sentido más amplio, este acervo contribuyó a sentar las bases de conocimiento utilizadas posteriormente en la elaboración de expedientes de candidatura de sitios vietnamitas a Patrimonio Mundial.



Gracias a la cooperación entre la EFEO y el Instituto de Información de Ciencias Sociales de Vietnam (dependiente de la ACS), la colección ha sido digitalizada y puesta a disposición del público a través de una plataforma digital común, facilitando el acceso de investigadores y ciudadanos de todo el mundo.



Esta iniciativa se ajusta plenamente a los objetivos del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, centrados en la preservación, digitalización, accesibilidad e internacionalización del patrimonio documental. Asimismo, constituye uno de los primeros pasos para la preparación de un expediente destinado a solicitar el reconocimiento de la colección fotográfica de la EFEO como Patrimonio Documental Mundial.



Por su parte, Jonathan Wallace Baker, representante jefe de la UNESCO en Hanoi, informó que la colección, conservada actualmente en el Instituto de Información de Ciencias Sociales, reúne cerca de 40 mil fotografías tomadas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.



El conjunto es fruto del trabajo de varias generaciones de investigadores de la EFEO y refleja de manera auténtica la diversidad cultural, social, histórica y arquitectónica de Vietnam y de la región de Indochina.



Con el fin de garantizar su preservación y mejorar el acceso público, el representante de la UNESCO recomendó reforzar las labores de conservación especializada, la clasificación precisa, el almacenamiento digital sostenible y la implementación de políticas responsables de acceso a la información.



Asimismo, reafirmó el compromiso de la UNESCO de continuar cooperando con Vietnam, Francia y otros socios de Asia-Pacífico para preservar el patrimonio documental, promover los objetivos del Programa Memoria del Mundo y fomentar el diálogo en torno al patrimonio compartido./.

VNA