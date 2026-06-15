Memoria de Vietnam a través de lentes de tres fotógrafos franceses

Hue, Vietnam (VNA) - La exposición fotográfica “Intersecciones de Vietnam” se efectúa en la Universidad Pedagógica de Hue por el Instituto Francés en Vietnam para presentar al público una mirada única sobre el país indochino a través de las lentes de los fotógrafos franceses Daniel Roussel, Gilbert Bertrand y Lily Franey.



Según el comité organizador, “Intersecciones de Vietnam” no es solo una muestra fotográfica, sino también una invitación a contemplar, reflexionar y rememorar el recorrido histórico de Vietnam. Cada imagen constituye una pieza que reconstruye la vitalidad, la voluntad y la resiliencia del pueblo vietnamita a lo largo de las etapas de su historia.



Franck Bolgiani, agregado cultural de la Embajada de Francia en Vietnam y subdirector del Instituto Francés en Vietnam, afirmó que, reunidas en un mismo espacio, las obras crean una memoria compartida entre Francia y Vietnam, basada en la amistad, el respeto y el entendimiento mutuo. Añadió que la fotografía no sólo documenta la realidad, sino que también constituye un lenguaje universal capaz de tender puentes entre culturas y generaciones.



La exposición reúne 27 fotografías que retratan diversos aspectos de la vida vietnamita entre la década de 1970 y finales de los años 80.



Las obras de Daniel Roussel ofrecen una visión poco común de Vietnam entre 1980 y 1986. Como corresponsal permanente del diario francés L’Humanité, captó escenas cotidianas con admiración y respeto hacia el país y su gente. Sus imágenes reflejan una profunda comprensión de la lucha vietnamita por la independencia nacional y constituyen un valioso archivo visual sobre el período de posguerra.



Por su parte, la colección en blanco y negro de Gilbert Bertrand fue realizada entre 1970 y 1975, cuando trabajaba en los centros culturales franceses de Da Lat y Saigón. Aunque no era fotógrafo profesional, logró registrar con sensibilidad y pasión momentos vinculados a importantes acontecimientos históricos. Sus fotografías, inéditas durante años, son hoy reconocidas por su valor artístico y documental.



La exposición concluye con las emotivas imágenes de Lily Franey, tomadas a partir de 1987 durante sus misiones en Vietnam junto a la organización francesa Secours populaire français. Desde una perspectiva profundamente humanista, la fotógrafa retrata a un país que comenzaba a recuperarse de la guerra, mostrando escenas sencillas cargadas de esperanza. Sus obras reflejan la vida cotidiana, la capacidad de superación y el espíritu de reconstrucción de los vietnamitas en los primeros años de la renovación económica.



“Intersecciones de Vietnam” fue presentada previamente en la Embajada de Francia en Vietnam y el Museo de Da Nang, en el marco de la Bienal Internacional de Fotografía Photo Hanoi ’25, antes de llegar al público de Hue durante el Festival de Hue 2026. La exposición se extenderá hasta el 25 de julio./.

VNA