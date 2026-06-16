Cultura-Deporte

Vietnam deja una profunda huella entre los amigos búlgaros y asiáticos

El Festival Asiático, celebrado en el Parque Sur de la capital búlgara, Sofía, constituye un importante puente entre el pueblo de Bulgaria y los países de Asia, contribuyendo a fortalecer el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación entre las naciones, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Hristo Polendakov, durante la ceremonia inaugural.

Los delegados del evento (Fuente: VNA)
Los delegados del evento (Fuente: VNA)

Sofía (VNA) – El Festival Asiático, celebrado en el Parque Sur de la capital búlgara, Sofía, constituye un importante puente entre el pueblo de Bulgaria y los países de Asia, contribuyendo a fortalecer el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación entre las naciones, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Hristo Polendakov, durante la ceremonia inaugural.

El festival tuvo lugar los días 13 y 14 de junio y es considerado uno de los mayores eventos culturales internacionales anuales de Bulgaria, al atraer a más de 20 mil visitantes, entre residentes locales, turistas internacionales y miembros de comunidades asiáticas radicadas en el país.

Bajo el lema “Juntos en amistad y armonía”, la edición de este año reunió a las representaciones diplomáticas de Vietnam, Indonesia, Japón, Corea del Sur, China, India, Pakistán, Mongolia, Camboya, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Australia, además de organizaciones internacionales y empresas vinculadas al turismo, la cultura y la gastronomía asiática.

Por primera vez, el festival se desarrolló durante dos días consecutivos y amplió significativamente su programación, que incluyó espectáculos artísticos, muestras gastronómicas, proyecciones de cine al aire libre, exposiciones de artesanía, actividades deportivas e intercambios culturales.

La Embajada de Vietnam en Bulgaria participó con un pabellón dedicado a promocionar la cultura, el turismo, la gastronomía y la artesanía tradicional vietnamitas.

En su discurso de inauguración, Vasil Terziev, alcalde de la ciudad de Sofía, destacó el crecimiento constante del festival, tanto en el número de países participantes como en la diversidad de actividades. Subrayó que conocer las culturas, tradiciones y valores de otros pueblos contribuye a acercar a las personas y fortalecer el respeto mutuo.

También afirmó que el diálogo cultural y los intercambios entre los pueblos desempeñan un papel esencial en la construcción de la confianza y la comprensión entre las naciones, especialmente en un contexto internacional marcado por desafíos comunes.

Uno de los momentos más destacados de la participación vietnamita fue el programa artístico organizado por la Embajada en colaboración con la comunidad vietnamita en Bulgaria y amigos búlgaros. Diez actuaciones de música y danza inspiradas en las tradiciones vietnamitas captaron la atención y el entusiasmo del público.

En el colorido recinto del festival, el pabellón de Vietnam destacó por la presencia de la bandera nacional, elementos culturales tradicionales y diversos productos representativos de la identidad vietnamita.

Artículos artesanales como sombreros cónicos, abanicos de bambú, piezas lacadas y recuerdos tradicionales despertaron gran interés entre los visitantes búlgaros e internacionales.

Asimismo, la gastronomía vietnamita atrajo a numerosos asistentes gracias a platos emblemáticos como el pho y los rollitos nem. Muchos visitantes expresaron una impresión positiva sobre el país y su gente, destacaron la riqueza de la cocina vietnamita y manifestaron su interés por conocer más sobre la cultura y los destinos turísticos de Vietnam./.

VNA
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