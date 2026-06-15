Cultura-Deporte

Ciudad de Hue pone de relieve la belleza discreta de sus puertas patrimoniales

El Centro de Conservación de los Monumentos de Hue inauguró, en la ciudad homónima la exposición titulada “Las puertas del patrimonio de Hue”, una de las principales actividades culturales del Festival de Hue 2026, en Vietnam.

Ciudad de Hue pone de relieve la belleza discreta de sus puertas patrimoniales (Foto: VNA)
Ciudad de Hue pone de relieve la belleza discreta de sus puertas patrimoniales (Foto: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - El Centro de Conservación de los Monumentos de Hue inauguró, en la ciudad homónima la exposición titulada “Las puertas del patrimonio de Hue”, una de las principales actividades culturales del Festival de Hue 2026, en Vietnam.

La exposición reúne 45 obras realizadas por artistas que participaron en la quinta edición del Campamento de creación artística y patrimonio, organizado del 10 de mayo al 10 de junio de 2026. En ese periodo, los pintores exploraron las puertas, murallas, pasajes y antiguos accesos del complejo monumental de Hue con el fin de captar su belleza arquitectónica, sus valores estéticos y las huellas dejadas por la historia a lo largo de los siglos.

Más allá de su función arquitectónica, estas puertas patrimoniales simbolizan un vínculo entre el pasado y el presente. Cada una cuenta una historia, conserva la memoria de una época y refleja la riqueza cultural de la antigua capital.

vnanet-trien-lam2.jpg
Ceremonia de inauguración de la exposición titulada “Las puertas del patrimonio de Hue”. (Foto: VNA)


Desde las majestuosas puertas de la Ciudad Imperial hasta las entradas cubiertas de musgo de los mausoleos reales y los templos, pasando por las aberturas más discretas dispersas en los vestigios históricos, estos elementos arquitectónicos han sido una rica fuente de inspiración para los artistas. A través de sus creaciones, estos no solo han buscado reproducir la belleza del patrimonio, sino también revelar los significados y relatos ocultos detrás de cada puerta y cada paso.

Las obras expuestas evidencian un diálogo entre los artistas y el universo cultural de Hue, entre la memoria y la creación, entre la herencia histórica y la mirada contemporánea. Colores, formas y composiciones expresan sensibilidades diversas, reflejando la riqueza del patrimonio de la antigua ciudad imperial.

Según Nguyen Phuoc Hai Trung, subdirector del Centro de Conservación de los Monumentos de Hue, la exposición reúne obras ricas en emociones, variadas en su expresión artística y profundas en su contenido. Contribuye a realzar el patrimonio de Hue y a sensibilizar al público sobre la importancia de su preservación y transmisión.

El evento también ilustra el papel del arte contemporáneo en la valorización del patrimonio, ofreciendo nuevas miradas sobre los valores culturales e históricos de la antigua capital imperial.

En esta ocasión, los organizadores entregaron premios a nueve artistas cuyas obras fueron distinguidas en la quinta edición del Campamento de creación artística y patrimonio./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Festival de Hue 2026 #Monumentos de Hue #Nguyen Phuoc Hai Trung #artes plásticas Vietnam #dinastía Nguyen #patrimonio cultural
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

Provincia de Ninh Binh preserva y revitaliza el canto Xam tradicional

Provincia de Ninh Binh preserva y revitaliza el canto Xam tradicional

En un contexto en el que numerosas formas de arte tradicionales enfrentan el riesgo de desaparecer, el canto Xam en la comuna de Yen Tu, provincia norvietnamita de Ninh Binh, continúa desarrollándose gracias a la dedicación, la pasión y el compromiso de quienes trabajan por preservar este singular patrimonio cultural.

Equipo vietnamita brilla en campeonato mundial de ajedrez IPCA 2026 (Foto: hanoimoi.vn)

Equipo vietnamita brilla en campeonato mundial de ajedrez IPCA 2026

Los jugadores con discapacidad física de Vietnam tuvieron una actuación sobresaliente en el 25º Campeonato Mundial Individual de Ajedrez Estándar IPCA (Asociación Internacional de Ajedrez Físicamente Discapacitado) 2026, celebrado en España, donde consiguió un total de cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Té de loto, una característica cultural única de Hue

Té de loto, una característica cultural única de Hue

Para elaborar té de loto, los artesanos se levantan temprano para seleccionar las flores, colocan hábilmente el té dentro de una antigua flor de loto blanca y lo dejan reposar tranquilamente durante todo un día bajo el sol y el viento.

Pho Bo, plato típico de Vietnam. (Foto: VNA)

Cultura y gastronomía vietnamitas cautivan al público checo

El Festival Cultural y Gastronómico de las Embajadas se celebró en la Plaza de la Victoria de Praga, en la República Checa, con la participación de más de 60 países y un centenar de puestos representativos de diversas culturas del mundo.