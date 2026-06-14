Cultura-Deporte

Inauguran Semana Internacional de la Música de Hue 2026

La Semana Internacional de la Música de Hue 2026 reúne a artistas de Vietnam, Francia, España, Japón y Corea del Sur en seis noches de espectáculos.

Un espectáculo en la noche inaugural (Fuente: VNA)
Un espectáculo en la noche inaugural (Fuente: VNA)

Hue (VNA) – La Semana Internacional de la Música de Hue 2026 fue inaugurada en la homónima ciudad vietnamita, reuniendo a destacados artistas y compañías artísticas de Vietnam y del extranjero que ofrecerán seis noches consecutivas de actuaciones.

La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Hue, Tran Huu Thuy Giang, reveló que el programa brindará 15 espectáculos que combinan arte tradicional y contemporáneo, pop (V-pop, K-pop, J-pop y pop alternativo), flamenco y las tendencias escénicas internacionales más recientes, con la participación de artistas y compañías de renombre de diversos países.

Tras la ceremonia inaugural, efectuada la noche víspera, residentes y visitantes disfrutaron de actuaciones de agrupaciones procedentes de Corea del Sur, Japón y del Teatro de Arte Tradicional de la Corte Real de Hue.

La compañía de danza Park Sang-Yong Yung, de Busan, presentó obras que fusionan la danza tradicional coreana con lenguajes contemporáneos, mientras que la cantante japonesa Kawanishi Natsuki interpretó la canción “Ideal Girl” con un estilo sencillo y emotivo. Mientras tanto, el grupo K-Culture Friends in Chungnam ofreció un espectáculo que combinó expresiones tradicionales coreanas con la energía del K-pop.

Con un escenario abierto y acceso gratuito, la Semana Internacional de la Música de Hue 2026 busca crear un nuevo espacio musical contemporáneo y creativo para la comunidad. El evento reúne a ocho compañías artísticas tradicionales y modernas de Vietnam, Francia, España, Japón y Corea del Sur, entre otros.

El programa incluye además las presentaciones de la compañía de danza Hervé Koubi (Francia), la banda de pop alternativo OJOS (Francia), el grupo flamenco LAS MIGAS (España), y la colaboración entre los artistas My Anh (Vietnam) y Matthew Ifield (Australia), quienes combinarán R&B y pop. Las agrupaciones Park Sang-Yong Yung, K-Culture Friends in Chungnam y Pungnyu Bongi aportarán los colores culturales característicos de Corea del Sur.

Según el Comité Organizador, la Semana Internacional de la Música de Hue 2026 no solo constituye un festival de intercambio cultural, sino también un importante punto de encuentro musical dentro del Festival de Hue y una iniciativa estratégica para consolidar a esta ciudad como la Ciudad Festival emblemática de Vietnam. El evento contribuye a promover la imagen y la identidad cultural de Hue, impulsando el turismo y el desarrollo socioeconómico sostenible basado en su patrimonio./.

VNA
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