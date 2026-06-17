Arte digital en Vietnam se abre camino en la era de la inteligencia artificial

Hanoi (VNA)- En la era de la inteligencia artificial (IA), la tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en los procesos de creación, producción y difusión de las obras artísticas en Vietnam, abriendo así un nuevo espacio de desarrollo para el arte digital.



Considerado uno de los ámbitos más dinámicos de la vida cultural contemporánea, el arte digital está transformando la manera en que se conciben, producen y experimentan las obras artísticas.



Según Tran Hau Yen The, jefe del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Arte y Diseño de la Escuela de Ciencias Interdisciplinarias y Arte de la Universidad Nacional de Hanoi, las tecnologías digitales están ampliando las fronteras de la creatividad y modificando las formas de interacción entre las obras y el público.



Un ejemplo reciente fue la exposición “120 años de la Universidad Nacional de Hanoi - Tradición de educación de élite y liberal”, donde los organizadores diseñaron un recorrido inmersivo y multisensorial que combinó historia, patrimonio arquitectónico e innovación tecnológica. A través de instalaciones artísticas, arte lumínico y proyecciones mediante mapeo 3D, la muestra creó múltiples niveles de interacción entre las obras, los datos digitales y los visitantes.



Estas experiencias demostraron cómo la convergencia entre arte y tecnología puede generar nuevas formas de narración visual y emocional, al tiempo que evidenciaron el creciente papel de la IA como herramienta de apoyo en las prácticas del arte digital.



A la par de abrir nuevos métodos para la conservación, explotación y puesta en valor del patrimonio, la IA también ha hecho acto de presencia en múltiples disciplinas artísticas. Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, la IA puede sugerir ideas, generar bocetos, realizar modelados o simular múltiples alternativas en un periodo corto.



La emergencia del arte generativo (Generative Art), el arte algorítmico (Algorithmic Art) y los espacios de experiencia de realidad virtual, aumentada y mixta (VR/AR/MR) contribuyen a expandir el alcance expresivo del arte contemporáneo.



Nguyen Quoc Hoang Anh, fundador de la plataforma cultural y artística Len Ngan, compartió que algunos de los proyectos comunitarios y comerciales de Len Ngan ya han aplicado la IA en la gestión y la producción. En la obra de danza “Enfrentando el infinito”, el proceso de digitalización y escaneo de los módulos de movimiento de la ópera tradicional (Tuong) ayudó al equipo de investigación a reestructurar el enfoque de las artes escénicas, el teatro y la estética.



Los datos digitalizados sobre movimientos, posturas corporales o técnicas de representación generarán una fuente de documentación para futuros experimentos creativos. Mientras, la integración de la IA contribuye a incrementar el rendimiento, optimizar la eficiencia organizativa y aprovechar al máximo los recursos para concentrarlos en el contenido de la obra, subrayó.



Aunque la tecnología puede generar múltiples variantes a partir de una única fuente de datos de entrada y reducir el tiempo de procesamiento, el vertiginoso desarrollo de la IA también plantea problemáticas relacionadas con los derechos de autor, la propiedad de los datos y la ética creativa en el ámbito del arte digital. Este constituye un desafío al que se está enfrentando la industria cultural.



Nguyen Hoang Giang, fundador de la plataforma Vietnam Media Lab y profesor de comunicación digital en la Universidad RMIT Vietnam, consideró que, ante los productos generados por herramientas de IA, el artista necesita contar con una sólida base teórica para evaluar la calidad del resultado.



Pese a ello, muchas opiniones consideran que la IA no configura por sí misma un sistema de valores estéticos y no puede sustituir el papel del artista en la selección, conducción y orientación de la creatividad. El valor de la obra debe seguir emanando de las emociones y de la experiencia humana.



Dentro de la estrategia de desarrollo de las industrias culturales, el arte digital representa un sector con un gran potencial de crecimiento. La combinación entre el ser humano y la tecnología está contribuyendo a moldear el futuro del arte digital, sentando las bases para que este campo se desarrolle de manera sostenible en Vietnam y genere una nueva cadena de valor dentro del espacio creativo global./.

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