Primera universidad nacional de Vietnam será homenajeada en la UNESCO

Hanoi, 14 jun (VNA) – Los valores culturales de Quoc Tu Giam, la primera universidad nacional de Vietnam, serán presentados en la sede de la UNESCO en París y en la Universidad de Montpellier del 17 al 22 de junio.
El programa forma parte de una serie de actividades conmemorativas por el 950.º aniversario de Quoc Tu Giam (1076-2026) y los 50 años de cooperación entre Vietnam y la UNESCO, organizadas por el Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu – Quoc Tu Giam.
Los eventos incluirán exposiciones, seminarios y experiencias interactivas sobre el patrimonio cultural, destacando la tradición vietnamita del aprendizaje, el respeto por el talento y los valores culturales perdurables del país.
El 17 de junio, en la sede de la UNESCO en París, el público internacional podrá explorar la historia y el desarrollo de Van Mieu – Quoc Tu Giam a través de una exposición especial. El programa también incluirá presentaciones culturales, como un desfile de Ao dai (traje tradicional) con el tema “Dao Hoc” (El camino del estudio), experiencias gastronómicas inspiradas en la cocina de Thang Long-Hanoi y muestras de diversas expresiones del patrimonio folclórico.
Los visitantes también podrán participar en actividades prácticas, como la impresión de grabados de las estelas doctorales, la creación de reproducciones del emblemático pabellón Khue Van Cac y el aprendizaje de las técnicas de la pintura popular Dong Ho.
El evento en la UNESCO tiene un significado especial, ya que las 82 estelas de piedra de los doctores de Van Mieu – Quoc Tu Giam, en Hanoi, han sido inscritas en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Este reconocimiento reafirma el valor universal de la tradición académica de Vietnam y promueve su patrimonio cultural ante el público internacional durante la Asamblea General de la Convención de la UNESCO de 2003.
Del 20 al 22 de junio, el programa continuará en la Universidad de Montpellier, una de las instituciones académicas más antiguas de Europa, situada en el sur de Francia. Las actividades incluirán una exposición sobre Quoc Tu Giam, experiencias relacionadas con el patrimonio y un simposio académico titulado “El papel del patrimonio cultural en las relaciones entre Vietnam y Francia”.
Según los organizadores, el evento no solo rinde homenaje al legado de la primera universidad nacional de Vietnam, sino que también fortalece la cooperación entre ambos países en materia de investigación, conservación y promoción del patrimonio cultural.
Fundada en 1220, la Universidad de Montpellier ofrecerá un importante espacio para el diálogo académico y el intercambio cultural, reuniendo a académicos, investigadores y estudiantes de Vietnam y Francia.
Se espera la participación de más de 200 delegados internacionales, quienes tendrán la oportunidad de descubrir los valores culturales milenarios de Hanoi y contribuir a presentar a Vietnam como una nación profundamente arraigada en su tradición educativa, su respeto por el conocimiento y su identidad cultural.
Van Mieu – Quoc Tu Giam es uno de los sitios históricos y destinos turísticos más emblemáticos de Hanoi y de todo Vietnam. Construido en el siglo XI durante la dinastía Ly (1010-1225), constituye uno de los símbolos más importantes del patrimonio confuciano del país.
El complejo está formado por Van Mieu, un templo dedicado a Confucio que refleja la influencia del confucianismo en la época feudal de Vietnam, y Quoc Tu Giam, la primera universidad del país, donde los estudiantes recibían formación basada en los principios confucianos. Entre 1076 y 1779, Quoc Tu Giam educó a miles de hombres talentosos que posteriormente sirvieron a su nación con gran distinción./.
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