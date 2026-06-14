DIFF 2026: un duelo de culturas ilumina el cielo de Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) Durante la tercera jornada de competición del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026, con el tema “Cultura”, los equipos Tamaya Kitahara Fireworks de Japón y Martarello Group S.L.R de Italia ofrecieron al público un espectáculo lleno de emoción a orillas del río Han en la urbe centrovietnamita de Da Nang.

A pesar de la ligera llovizna registrada antes y durante las actuaciones efectuada anoche, decenas de miles de espectadores acudieron a las gradas y a las vías cercanas al río para presenciar un enfrentamiento considerado por muchos como una “final anticipada” del certamen.

En primer lugar compitió el equipo japonés, que cautivó al público con una presentación caracterizada por la elegancia, la armonía y una marcada identidad cultural. Los característicos fuegos artificiales Nishiki Kamuro iluminaron repetidamente el cielo con suaves efectos visuales.

Uno de los puntos más destacados fue la combinación de fuegos artificiales sincronizados con la música, incluyendo obras representativas de la cultura japonesa como New Genesis (Nueva génesis), Always With Me (Siempre conmigo ) y la banda sonora de Ryomaden, junto con la canción vietnamita Nhung ngay troi bao la (Días de cielos inmensos). La fusión entre música y luz creó un ambiente artístico vibrante que recibió una cálida acogida del público.

El equipo italiano tiene una espectacular actuación visual. Foto: VNA

Por su parte, el equipo italiano presentó el espectáculo titulado Echoes Becoming Future (Ecos que se convierten en futuro), una narración visual sobre la evolución de la cultura desde la tradición hasta la modernidad. Iniciando con piezas clásicas europeas como Lacrimosa, la actuación avanzó gradualmente hacia una atmósfera contemporánea marcada por intensos momentos culminantes.

Los efectos pirotécnicos de múltiples capas y la perfecta sincronización entre música e iluminación transformaron el cielo sobre el río Han en un gran escenario artístico. El equipo también incorporó canciones populares entre la juventud vietnamita, fortaleciendo el vínculo emocional con los espectadores.

La velada ofreció numerosas emociones al público. La turista estadounidense Susan Guenther afirmó que era su primera visita a Da Nang y al festival DIFF, y expresó su admiración por los espectáculos pirotécnicos, la hospitalidad de la población local, la organización profesional y el ambiente festivo.

Además de los fuegos artificiales, la noche incluyó un programa artístico especial con la participación de los cantantes Hoang Thuy Linh y Quang Hao, así como diversas actuaciones inspiradas en las culturas de Japón, Italia y Vietnam.

Tras tres noches de competición, DIFF 2026 continúa consolidando su posición como uno de los principales festivales de fuegos artificiales de la región y un atractivo destino veraniego de Asia. Este año, el evento también ofrece nuevas experiencias a los visitantes mediante la aplicación Sun Paradise Land, que incorpora funciones de inteligencia artificial para personalizar recuerdos digitales y enriquecer la experiencia turística, contribuyendo a la promoción de la imagen de Da Nang./.

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