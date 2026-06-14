Cultura-Deporte

DIFF 2026: un duelo de culturas ilumina el cielo de Da Nang

Los equipos de Japón e Italia protagonizaron una espectacular en el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026 ante miles de espectadores

El equipo de fuegos artificiales Tamaya Kitahara de Japón inaugura la tercera noche del DIFF 2026 (Fuente: VNA)
El equipo de fuegos artificiales Tamaya Kitahara de Japón inaugura la tercera noche del DIFF 2026 (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) Durante la tercera jornada de competición del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026, con el tema “Cultura”, los equipos Tamaya Kitahara Fireworks de Japón y Martarello Group S.L.R de Italia ofrecieron al público un espectáculo lleno de emoción a orillas del río Han en la urbe centrovietnamita de Da Nang.

A pesar de la ligera llovizna registrada antes y durante las actuaciones efectuada anoche, decenas de miles de espectadores acudieron a las gradas y a las vías cercanas al río para presenciar un enfrentamiento considerado por muchos como una “final anticipada” del certamen.

En primer lugar compitió el equipo japonés, que cautivó al público con una presentación caracterizada por la elegancia, la armonía y una marcada identidad cultural. Los característicos fuegos artificiales Nishiki Kamuro iluminaron repetidamente el cielo con suaves efectos visuales.

Uno de los puntos más destacados fue la combinación de fuegos artificiales sincronizados con la música, incluyendo obras representativas de la cultura japonesa como New Genesis (Nueva génesis), Always With Me (Siempre conmigo ) y la banda sonora de Ryomaden, junto con la canción vietnamita Nhung ngay troi bao la (Días de cielos inmensos). La fusión entre música y luz creó un ambiente artístico vibrante que recibió una cálida acogida del público.

vnanet-italy.jpg
El equipo italiano tiene una espectacular actuación visual. Foto: VNA

Por su parte, el equipo italiano presentó el espectáculo titulado Echoes Becoming Future (Ecos que se convierten en futuro), una narración visual sobre la evolución de la cultura desde la tradición hasta la modernidad. Iniciando con piezas clásicas europeas como Lacrimosa, la actuación avanzó gradualmente hacia una atmósfera contemporánea marcada por intensos momentos culminantes.

Los efectos pirotécnicos de múltiples capas y la perfecta sincronización entre música e iluminación transformaron el cielo sobre el río Han en un gran escenario artístico. El equipo también incorporó canciones populares entre la juventud vietnamita, fortaleciendo el vínculo emocional con los espectadores.

La velada ofreció numerosas emociones al público. La turista estadounidense Susan Guenther afirmó que era su primera visita a Da Nang y al festival DIFF, y expresó su admiración por los espectáculos pirotécnicos, la hospitalidad de la población local, la organización profesional y el ambiente festivo.

Además de los fuegos artificiales, la noche incluyó un programa artístico especial con la participación de los cantantes Hoang Thuy Linh y Quang Hao, así como diversas actuaciones inspiradas en las culturas de Japón, Italia y Vietnam.

Tras tres noches de competición, DIFF 2026 continúa consolidando su posición como uno de los principales festivales de fuegos artificiales de la región y un atractivo destino veraniego de Asia. Este año, el evento también ofrece nuevas experiencias a los visitantes mediante la aplicación Sun Paradise Land, que incorpora funciones de inteligencia artificial para personalizar recuerdos digitales y enriquecer la experiencia turística, contribuyendo a la promoción de la imagen de Da Nang./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #DIFF 2026 #fuegos artificiales #Da Nang
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

Equipo vietnamita brilla en campeonato mundial de ajedrez IPCA 2026 (Foto: hanoimoi.vn)

Equipo vietnamita brilla en campeonato mundial de ajedrez IPCA 2026

Los jugadores con discapacidad física de Vietnam tuvieron una actuación sobresaliente en el 25º Campeonato Mundial Individual de Ajedrez Estándar IPCA (Asociación Internacional de Ajedrez Físicamente Discapacitado) 2026, celebrado en España, donde consiguió un total de cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Té de loto, una característica cultural única de Hue

Té de loto, una característica cultural única de Hue

Para elaborar té de loto, los artesanos se levantan temprano para seleccionar las flores, colocan hábilmente el té dentro de una antigua flor de loto blanca y lo dejan reposar tranquilamente durante todo un día bajo el sol y el viento.

Pho Bo, plato típico de Vietnam. (Foto: VNA)

Cultura y gastronomía vietnamitas cautivan al público checo

El Festival Cultural y Gastronómico de las Embajadas se celebró en la Plaza de la Victoria de Praga, en la República Checa, con la participación de más de 60 países y un centenar de puestos representativos de diversas culturas del mundo.