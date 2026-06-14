Una multitudinaria presentación de yoga celebra los lazos culturales entre India y Vietnam

Hanoi, 14 jun (VNA) – Cientos de personas participaron hoy en una presentación masiva de yoga en Hanoi como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional del Yoga (21 de junio), contribuyendo a fortalecer los vínculos culturales y los intercambios entre los pueblos de Vietnam e India.



Al intervenir en el acto, el profesor asociado y doctor Nguyen Duc Minh, vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, destacó la creciente importancia de los intercambios culturales y la diplomacia entre los pueblos para fomentar el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación entre las naciones en un contexto de profunda integración internacional.



Describió el yoga, un valioso patrimonio cultural inmaterial originario de la India, como un símbolo de un estilo de vida saludable, equilibrio y armonía que ha trascendido las fronteras geográficas. Su creciente popularidad en Vietnam refleja el atractivo duradero de los valores culturales positivos y demuestra el aprecio del pueblo vietnamita por la esencia cultural de la India y de la humanidad.



Señaló que el evento no solo constituye una oportunidad para promover el bienestar físico, sino también para difundir mensajes de paz, amistad, equilibrio y desarrollo sostenible.



Por su parte, Nguyen Xuan Trung, director del Instituto de Estudios de Asia del Sur, Asia Occidental y África, afirmó que el yoga se ha convertido en un “patrimonio compartido de la humanidad”, al conectar a las personas con la naturaleza, las comunidades y consigo mismas a través de cada movimiento y práctica.



Añadió que el instituto siempre ha considerado las actividades de intercambio cultural como un puente eficaz para el entendimiento mutuo y un valioso canal de diplomacia entre los pueblos. La celebración del evento en el Museo de Etnología de Vietnam, indicó, brindó a los participantes un entorno significativo para experimentar el valor de la conectividad cultural y contribuir a la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam e India.



Por su parte, Tran Hong Hanh, subdirectora del museo, señaló que el yoga y los museos comparten objetivos comunes: ayudar a las personas a comprenderse mejor a sí mismas, respetar la diversidad y fortalecer los vínculos humanos. Practicar yoga en el museo contribuye a profundizar la apreciación pública de las conexiones entre cultura y naturaleza, tradición y modernidad, así como entre las naciones.

Un espectáculo de yoga en el evento (Fuente: VNA)





El jefe adjunto de la misión de la Embajada de la India, Bastian N. Chacko, recordó que 2026 marca el duodécimo aniversario desde que las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. El tema de este año, “Yoga para un envejecimiento saludable”, destaca el papel del yoga en la mejora de la salud física y mental y en el fortalecimiento de la resiliencia en todas las etapas de la vida.



Asimismo, elogió la sólida respuesta de Vietnam a esta conmemoración, con numerosas actividades organizadas en todo el país./.