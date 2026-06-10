Equipo de tiro vietnamita conquista su sexta medalla de oro en torneo regional

Hanoi (VNA) - Los atletas vietnamitas Le Thi Mong Tuyen y Nguyen Thanh Nam ganaron recientemente una medalla de oro en la prueba de rifle de aire comprimido de 10 metros por equipo mixto en el Campeonato de Tiro del Sudeste Asiático de 2026 en desarrollo en Taiwán (China).



En la final, Mong Tuyen y Thanh Nam tuvieron una actuación excelente, logrando un total de 497,8 puntos, subiendo así al podio. Se trata de la sexta presea dorada del equipo de tiro vietnamita en el torneo.



Con anterioridad, los atletas del país indochino conquistaron otras cinco medallas de oro, sobre todo Phi Thanh Thao (rifle de aire comprimido de 10 m para mujeres) y Nguyen Thuy Trang, Trinh Thu Vinh y Nguyen Thuy Dung (equipo deportivo femenino de pistola de 25 metros), entre otros.



Hasta la víspera, el equipo vietnamita de tiro ha contado con 6 medallas de oro, 9 de plata y 3 de bronce, batiendo 4 récords en las competiciones en el acontecimiento deportivo que se está abierto hasta el 12 del presente mes./.

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